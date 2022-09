Blackjack Poker e Perfect Pairs: entenda as diferenças das variantes do Blackjack

Blackjack, ou Vinte e Um, é um jogo de cartas que, com a sua simplicidade e objetividade, ganhou amantes e praticantes ao redor do mundo e hoje em dia é uma das modalidades mais praticadas em cassinos presenciais e online. Justamente por ter regras bem simples e diretas, o Blackjack é jogado por fãs do carteado entre amigos, inclusive em casa, mas também como forma de ganhar dinheiro se divertindo.

Segundo as regras do Blackjack, o jogador disputa contra o dealer e tem duas formas de vencer cada rodada. A primeira delas é obter 21 pontos na soma dos valores das cartas; a segunda, fazer uma pontuação maior que a do dealer e que os concorrentes sem ultrapassar 21. Essa pontuação é calculada da seguinte maneira: cada carta de 2 a 10 têm o mesmo valor indicado pela numeração, enquanto o valete (J), a dama (Q) e o rei (K) também valem dez pontos cada. Já o ás (A) quase sempre vale um ponto. A exceção é quando essa carta aparece ao lado de um valete, uma dama ou um rei, quando passa a valer 11 pontos.

Assim como aconteceu com o basquete, que originou algumas novas modalidades, entre elas o basquete 3x3, que entrou para o programa olímpico nos Jogos de Tóquio 2020, o Blackjack também tem uma série de derivações. Antes de falar sobre essas variantes, é preciso lembrar um conceito destacado do jogo: as side bets. As chamadas apostas secundárias levam mais emoção e – para quem pensa no lucro junto com a diversão - podem gerar mais lucros. Dessa forma, além de jogar contra o dealer, o player pode apostar em combinações envolvendo as suas cartas e a que fica à mostra do croupier.

Há vantagens e vantagens a serem consideradas no momento de fazer uma aposta secundária, como o fato de esta depender totalmente da sorte. Na principal, embora uma ajudinha da sorte seja sempre bem-vinda, o jogador pode elaborar algumas estratégias em busca da vitória. Mas há também um lado bom: as side bets não têm aposta mínima, ao contrário da main bet.

Entre as side bets, duas delas se destacam e estão entre as mais acionadas nos cassinos: o Blackjack Poker e o Perfect Pairs. Mas quais as diferenças entre elas? O Perfect Pairs, jogado com até seis baralhos, é mais simples: o jogador vence se tirar duas cartas de mesmo valor absoluto – duas cartas 5 ou dois valetes, por exemplo. O valor ganho será ainda maior se as cartas forem exatamente iguais – duas damas de copas, por exemplo.

No Blackjack Poker, as caras que valem são as duas que o jogador recebe mais a do croupier que fica aberta. Há cinco formas de sair vencedor: ter todas elas com o mesmo naipe; fazer uma sequência de cartas de naipes diferentes (cartas de valor 8, 9 e 10, por exemplo); obter três cartas de mesmo valor (a chamada trinca); apresentar uma sequência de caras de naipe igual; ou tirar uma trinca com cartas são do mesmo naipe.