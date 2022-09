Brasil vence Colômbia em ritmo de treino e avança no Mundial

Ainda que tenha diminuído o ritmo uma vez ou outra, o Brasil mostrou força em seu terceiro jogo no Mundial feminino, em Arnhem, na Holanda. Com tranquilidade, a seleção se impôs diante das rivais e se manteve invicto na competição: 3 sets a 0, parciais 25/14, 25/12 e 25/20, nesta quarta-feira. De quebra, garantiu a vaga antecipadamente para a segunda fase da disputa.

Agora, o Brasil vai em busca da liderança. Nos próximos jogos, enfrenta Japão e China em busca da ponta do grupo D. Na segunda fase, cada seleção leva os pontos da etapa inicial. A equipe de José Roberto Guimarães volta à quadra na sexta-feira, às 9h, contra as japonesas. O sportv2 transmite a partida ao vivo, e o ge acompanha tudo em tempo real.

Números do jogo

Maiores pontuadoras:

Gabi (BRA) - 19 pontos

Kisy (BRA) - 13 pontos

Carol (BRA) - 11 pontos

Carol Gattaz (BRA) - 10 pontos

Amanda (COL) - 10 pontos





Pontos de ataque:

Brasil: 46 pontos

Colômbia: 30 pontos





Pontos de bloqueio:

Brasil: 13 pontos

Colômbia: 1 ponto





Pontos de saque:

Brasil: 7 pontos

Colômbia: 2 pontos





Pontos em erros adversários:

Brasil: 9 pontos

Colômbia: 13 pontos





1° set - Colômbia pressiona, mas Brasil larga na frente

Logo de cara, a Colômbia mostrou que queria dar trabalho. Pelas mãos de Melissa, as rivais saltaram à frente e chegaram a abrir 6/4 no placar. À beira da quadra, Zé Roberto pedia mais. Queria o time no limite. Foi assim que a seleção passou à frente em 8/6, com dois bloqueios em sequência de Carol.

Foi a senha para que o Brasil disparasse. Apesar de todo o esforço do outro lado, a diferença técnica era nítida. Ao deixar de acreditar tanto assim, a Colômbia também facilitou. Passou a cometer erros e abrir espaço para que as favoritas tomassem conta do jogo. Em bloqueio de Kisy, a vantagem subisse para 18/9. No fim, em mais um erro de ataque das colombianas, 25/14 na conta.

2° set - Em ritmo de treino, Brasil acelera e encaminha vitória

A Colômbia até ameaçou causar problemas na volta à quadra. Ao tentar reagir, impediu que o Brasil abrisse vantagem àquela altura. O time de Rizola se manteve na cola até o placar marcar 8/8 no placar. Na sequência, porém, o Brasil disparou. Carol Gattaz marcou dois bloqueios seguidos e fez a seleção marcar 11/8.

Rizola parou o jogo por duas vezes para tentar arrumar a casa. Pouco adiantou. Em seu melhor momento no jogo, o Brasil passou a fazer tudo certo. Deu tempo até de Zé Roberto mandar Rosamaria à quadra, na estreia da ponteira no Mundial. Com tranquilidade, o Brasil fechou a parcial em 25/12 e encaminhou a vitória.

3° set - Colombianas lideram, mas seleção chega à vitória

Como nos jogos anteriores, o Brasil diminuiu o ritmo no terceiro set. À beira da quadra, Zé Roberto reclamava. A Colômbia, porém, chegou a abrir 6/2. Nas arquibancadas, a torcida colombiana passou a acreditar. "Sí se puede", gritava. Não foi bem assim. O Brasil logo reagiu e retomou o domínio da partida. Com um bloqueio de Macris, chegou ao empate em 7/7.

Depois, a seleção embalou. Com facilidade, passou a construir a conta. Ali, a Colômbia já não tinha forças para reagir. No fim, fechou a partida com uma pancada de Gabi: 25/20 e vaga na segunda fase em mãos.

