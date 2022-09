Djokovic perde, e Time Mundo vence Laver Cup na despedida de Federer

Foto: Julian Finney/Getty Images









Mundo ficou com o título da Laver Cup pela primeira vez! Para que esse resultado fosse possível, o dia teve o sérvio Novac Djokovic perdendo para o canadense Felix Auger-Aliassim, por 2 a 0. Depois, o norte-americano Frances Tiafoe bateu o grego Stefanos Tsitsipas por 2 a 1. Com isso, a equipe que começou o dia atrás no placar para Europa por 8 a 4, sendo que cada partida tem o valor de três pontos, virou o marcador e, no final, fechou em 13 a 8.

Se você não estava acompanhando a competição, recapitulando: A Laver Cup é um torneio com caráter exibição disputado entre duas equipes: o Time Europa e o Time Mundo. São três dias com um total de 12 partidas, quatro por dia. São três jogos de simples e um de duplas por dia do evento. A competição nesse ano foi ainda mais especial, já que marcou a despedida de Roger Federer.

Jogos do Dia

A primeira partida do dia teve o canadense Felix Auger-Aliassime ao lado do norte-americano Jack Sock vencendo Andy Murray, da Grã Bretanha, e Matteo Berretini, da Itália, nas duplas por 2 sets a 1 (parciais de 6/2, 3/6 e 8/10).

Depois, Felix Auger-Aliassime voltou para a quadra para vencer o sérvio Novak Djokovic na segunda disputa do dia, mais uma vitória para o time Mundo por 2 a 0 (parciais de 6/3 e 7/ 6 (7-3)).

Para fechar o dia da competição e garantir o resultado inédito do torneio, o tenista norte-americano Frances Tiafoe confirmou que segue em boa fase depois do US Open e venceu o grego Stefanos Tsitsipas por 2 a 1 (com parciais de 1/6, 7/6 (13-11) e 10/8).

Como o resultado já estava definido, a partida programada entre o norueguês Casper Ruud e o norte-americano Taylor Fritz foi cancelada e não precisou acontecer.

Globo Esporte