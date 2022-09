Felipe Bardi corre 100 metros em 10s, mas vento atrapalha a marca

O brasileiro Felipe Bardi conseguiu a incrível marca de 10.00 segundos na prova de 100 metros rasos nos Jogos Universitários Brasileiros, em Brasília. O atleta do Sesi de São Paulo, no entanto, não pôde registrar o tempo porque o vento estava acima da velocidade permitida. Em sua marca final, um parêntesis foi adicionado com os 2.8 causados pelo vento.

Integrante do revezamento brasileiro 4x100m no Mundial de Atletismo, que aconteceu em julho deste ano, Felipe ficou com a medalha de ouro dos Jogos Universitários Brasileiros, colocando 31 centésimos de frente para o segundo colocado.

Esta foi a segunda vez que um brasileiro correu os 100m em 10s. O primeiro deles foi Robson Caetano, que, diferentemente de Felipe, teve a sua marca homologada em 1988 durante a disputa do Ibero-Americano na Cidade do México. Robson é o recordista da prova até hoje.

Globo Esporte