Wolverhampton anuncia contratação de Diego Costa

Sem clube desde janeiro, quando deixou o Atlético-MG, o atacante Diego Costa está de volta à Premier League. O hispano-brasileiro, que faz 34 anos em outubro, assinou contrato de um ano com o Wolverhampton.

Diante da longa inatividade do jogador, o clube inglês avaliou a situação física e médica do atleta. Diego Costa deve fez testes no início da semana e foi aprovado. O Wolverhampton procurava um atacante após a grave lesão do austríaco Sasa Kalajdzic.

Diego Costa esteve perto de se transferir para o Rayo Vallecano, da Espanha. Mas o técnico da equipe, Andoni Iraola, vetou a contratação e inviabilizou a ida do sergipano para o time espanhol.

Desde o início de 2021, Diego esteve em atividade apenas nos seis meses em que vestiu a camisa do Atlético-MG. No Galo, o atacante marcou cinco gols em 19 jogos.

Com a ida para o Wolverhampton, Diego Costa volta à Premier League depois de cinco anos. Ele atuou três temporadas no Chelsea e fez 52 gols em 89 partidas pela liga, 59 gols e 120 no total. Pelo time londrino, o sergipano foi duas vezes campeão do Campeonato Inglês.

Globo Esporte