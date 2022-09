Comitê de Gestão do Santos veta nome de Luxemburgo para técnico

O Comitê de Gestão do Santos vetou Vanderlei Luxemburgo como próximo treinador da equipe. A decisão não foi unânime, mas a maioria dos seis membros do colegiado foi contrária. O clube pensava no profissional para um cargo executivo.

Nos últimos dias, as conversas entre o Peixe e o técnico avançaram. Empolgado com a possibilidade de retornar ao Peixe, Luxemburgo apresentou ao presidente Andres Rueda um projeto. A ideia era ser técnico até o fim da temporada, comandando, também, o departamento de futebol.

O Peixe não tem um executivo de futebol desde a saída de Edu Dracena. O presidente Andres Rueda assumiu a função e passou a trabalhar diariamente no CT Rei Pelé.

Recentemente, em palestra na Brasil Futebol Expo, em São Paulo, Luxemburgo afirmou que gostaria de voltar a trabalhar no futebol depois de se frustrar com a política (não deu certo a candidatura ao Senado Federal pelo Tocantins).

Multicampeão por diversos clubes, o treinador disse estar com saudades do clima que envolve a rotina do esporte profissional.

Seu último trabalho foi no Cruzeiro, que deixou em dezembro de 2021 após maus resultados na Série B. Ele já tem quatro passagens pelo Santos, em 1997, 2004, 2006/07 e 2009. No clube, foi campeão brasileiro (2004), bicampeão paulista (2006 e 2007) e ganhou também um Rio-São Paulo (1997).

Globo Esporte