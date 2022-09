Renato recebe contatos de candidatos à presidência do Grêmio para tratar de 2023

(Foto: João Victor Teixeira)





Após o treino de terça-feira, Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho e um dos assuntos foi o futuro da presidência do Grêmio. O treinador admitiu que recebeu contato de dois dos possíveis candidatos na eleição do clube e pode permanecer para 2023.

No último final de semana, o clube renovou 50% das cadeiras do Conselho Deliberativo e três chapas elegeram seus representantes: Chapa 1, do ex-goleiro Danrlei, Chapa 7, de Odorico Roman e a Chapa 8, de Alberto Guerra.

Desses três, dois líderes já lançaram suas candidaturas para a presidência do Grêmio e procuraram o atual técnico do clube com a intenção de renovação, caso sejam eleitos. Tanto Roman quanto Guerra já trabalharam com Renato e querem a sequência do técnico.

– Já fui procurado pelo Guerra e Odorico, que tenho bom relacionamento com os dois. O que falei para um, falei para o outro. Tenho objetivo de devolver o Grêmio para a Série A. Esse é o meu objetivo. Depois que isso acabar aí vai ser outro papo – afirmou Renato.

Apesar de ser procurado, o treinador evitou tomar um lado na eleição tricolor. O comandante optou por, no momento, manter o foco em garantir o acesso à Série A do Brasileirão.

– Quanto às eleições fica difícil tomar partido. Me dou bem com Odorico e com Guerra. É um problema político. Tenho que cuidar do meu grupo. Independente de quem vencer, tem que colocar a mão na massa e começar a trabalhar – disse o técnico.

Odorico Roman era o vice de futebol do Grêmio em 2017, ano que o clube foi tricampeão da Libertadores, e trabalhou com Renato. Alberto Guerra também esteve no departamento de futebol com o técnico em 2010 e depois em 2018.

Além da dupla, o Tricolor também terá como candidatos na eleição o vice-presidente Guto Peixoto, representante do presidente Romildo Bolzan, e Carlos Galia. Outros nomes ainda podem surgir.

A primeira etapa da eleição para presidência do clube está marcada para outubro, quando os integrantes do Conselho Deliberativo votam e apontam quem vai para a votação dos sócios, que ocorre em novembro. Os candidatos precisam de pelo menos 15% dos votos.

Globo Esporte