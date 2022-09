NFL: Rihanna será atração do show de intervalo do Super Bowl

(Foto: Mike Coppola/Getty Images)





O Super Bowl terá uma atração de peso no seu prestigiado show do intervalo. A popstar Rihanna anunciou neste domingo, através das redes sociais, que fará a apresentação na final da temporada 2022-2023 da NFL, liga profissional de futebol americano dos EUA.

O anúncio foi feito de forma simples pela cantora: apenas uma foto de sua mão segurando a bola de futebol americano oficial da NFL. Será a primeira vez de Rihanna no show do Super Bowl, que costuma apresentar alguns dos maiores astros da música pop internacional. Entre os músicos que já passaram pela decisão, estão nomes como Michael Jackson, Madonna, Prince, Paul McCartney, Rolling Stones, Beyonce, Lady Gaga, entre outros.

Será o quarto ano que a produtora Roc Nation, do rapper e empresário Jay-Z, produz o show do intervalo. Nos últimos três anos, Jennifer Lopez e Shakira (2020), The Weeknd (2021), Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e 50 Cent (2022) se apresentaram.

Rihanna, 34, é cantora, atriz e empresária. Dona de nove Grammys, 12 prêmios da Billboard e seis vezes destacada no Livro dos Recordes Guinness, "RiRi" tem oito álbuns gravados e incontáveis sucessos, entre eles "SOS", "Diamonds", "We Found Love", "Only Girl (In The World)", "Umbrella" e "Don't Stop The Music". Ela não lança um álbum de estúdio desde "Anti", em 2016.

O Super Bowl LVII acontece em 12 de fevereiro de 2023, em Glendale, Arizona.

Globo Esporte