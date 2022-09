Corrida de Montanha: Neste sábado (17), Teresópolis recebe a WTR camelbak le canton

Os apaixonados por corrida de montanha estão em contagem regressiva para a 4ª etapa da World Trail Races, que acontece neste sábado, 17, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A cidade será palco pela sexta vez da tradicional etapa WTR CamelBak Le Canton que tem o cenário perfeito para a modalidade, onde os competidores poderão desbravar as montanhas e curtir a natureza. São aguardados mais de 700 participantes de vários estados do país. As etapas da WTR, maior liga de esportes de montanha do Brasil, são realizadas pela 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e pela Speed Eventos Esportivos.

Com três percursos diferentes de Trail Run - 6 km, 12 km e 21 km -, de acordo com o nível do atleta, a prova exige preparo físico, persistência e uma certa dose de superação. Os inscritos no percurso de 6km começam com 1.9 km, seguindo para os 2.6 km com uma subida em trilha single track até chegar no posto de abastecimento. No percurso de 12 km, adrenalina não vai faltar. Começa com uma subida bem íngreme e a partir do quilômetro 5,4 haverá uma variação de single track com trilhas mais largas e com subida e descida. Além de ser o ponto mais alto de toda prova. Já no percurso mais longo, de 21 km, começa com uma trilha muito íngreme e no quilômetro 2.5 oferece um single track com variações de terreno com campo, floresta, raízes e pedras. Há, ainda, uma parada para reabastecimento e logo depois voltam para prova.

Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports, ressalta a importância da etapa no calendário da WTR: “Para nós da 213 Sports é muito importante voltar ao Le Canton que foi um dos locais que deram origem a atual WTR É o que sonhamos com muito carinho em 2016 e hoje é um dos eventos mais aguardados do circuito. Para quem gosta de um hotel luxuoso, estamos com o percurso dentro do terreno do hotel e com uma cenografia paradisíaca e temos tudo de melhor para oferecer aos participantes. Já é o nosso sexto ano de realização e esse relacionamento que temos com o Le Canton é o que procuramos em todos os locais que vamos com a WTR.”

Bárbara Virgínia, moradora do Recreio do Bandeirantes (RJ), estreou no Trail Run na etapa passada, em Miguel Pereira (RJ), e se surpreendeu tão positivamente que aderiu de vez à modalidade. “Amei a experiência da minha primeira corrida. Correr na montanha é uma coisa indescritível, jamais vou me esquecer, tanto que cancelei todas as minhas provas de maratona no asfalto. Agora vou me dedicar ao Trail Run e no meu sangue corre WTR e não vejo a hora da próxima etapa chegar”, explica.

Etapa de Teresópolis tem tradição - A cidade de Teresópolis foi escolhida para sediar a primeira edição da CamelBak Mountain Race, em 2016 e, desde então, foram cinco edições realizadas com sucesso. A partir desta temporada, com a fusão da CamelBak Mountain Race + World Trail Run, o evento cresceu também devido ao aumento do número de praticantes de corrida de montanha, pois a modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos.

Segundo Pedro Lacaz, Sênior Brand Manager Brazil da CamelBak, a WTR está ligada diretamente a história da CamelBak no Brasil no que diz respeito a Trail Run. “A ideia sempre foi ser diferente de outras provas, buscamos trazer a família integrada aos atletas para confraternizar e trazer pessoas novas para a modalidade. A prova cresceu ao longo do tempo, não somente para visibilidade da marca, mas também para que pudesse dar um passo maior e criar outras etapas”, explica. “Ficamos muito felizes com a visão da 213 Sports e da Speed Eventos de tornarem em algo muito maior, uma liga com diversas outras provas, nós como marca estamos muito felizes com o profissionalismo deles. É como ver um filho crescendo e para marca é uma prova muito querida, tanto que quando somos chamados para falar para outros países, a etapa Le Canton é usada como modelo de prova e vamos continuar a trabalhar juntos para que esses eventos cresçam”, completa o executivo.

Entretenimento para família

As etapas são repletas de entretenimento para atletas e familiares e contam com ativações de parceiros, além de comida e música boas. Enquanto os adultos correm entre montanhas, as crianças podem participar do Kids Race, onde as largadas e distâncias são divididas de acordo com as faixas etárias. Desta forma, são estimulados, desde cedo, a também praticarem corrida e aprenderem os benefícios da prática esportiva e do contato com a natureza.

Os organizadores preparam para etapa de Teresópolis, atividades e atrações pós-prova na Arena WTR, que conta com shows de bandas locais, ativações de patrocinadores, Bar Patagonia; Recovery Gratuito com massagem, bota de compressão e piscina de crioterapia para atletas e público; Espaço OMRON, com avaliação com balança de bioimpendância; WTR Store com venda de produtos oficiais da Liga; cama elástica e escorrega inflável para as crianças, e, desta vez, o food park será comandado pelo Le Canton.

