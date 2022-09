Kyrgios elimina Medvedev no US Open e tira russo do topo do ranking

(Foto: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images)





Nem só de polêmicas vive Nick Kyrgios. Na noite de domingo, o australiano derrubou o russo Daniil Medvedev pelas oitavas de final do US Open. Em 3 sets a 1, parciais 7/6 (11), 3/6, 6/3 e 6/2, derrubou o rival na disputa e do topo do ranking. Como defendia o título, e consequentemente os 2000 pontos de 2021, o russo perderá 1.820 e perder o posto de número 1. Nas quartas de final, Kyrgios vai enfrentar o também russo Karen Khachanov.

O australiano provou ser uma pedra no sapato do russo. Esse foi o quinto confronto entre os dois tenistas, com quatro vitórias para Nick e apenas uma de Daniil, no Australian Open deste ano.

Dos cinco tenistas que entraram no major americano com chance de terminar na liderança do ranking, três apenas seguem vivos: Carlos Alcaras, Casper Ruud e Rafael Nadal. Alcaraz e Nadal dependem apenas de si para chegar ao topo, já Ruud precisa do título e que o vice não seja o Touro Miúra.

- Eu ainda estou tentando descobrir. Tentando trabalhar duro todos os dias, fazer cada treinamento valer a pena. Tenho uma grande namorada, que me ajuda muito, e um preparador físico que me deixa muito bem como um cavalo - afirmou Kyrgios na quadra sobre o que mudou para os bons resultados de 2022.

Kyrgios terá nas quartas de final mais um russo pela frente: Karen Kachanov, russo de 26 anos e atual número 31 do mundo. Ele venceu Pablo Carreño Busta por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/3, 6/1, 4/6 e 6/3.

O jogo

Kyrgios começou a partida dando mostras de que faria a vida do número 1 do mundo muito complicada na sessão noturna do Arthur Ashe Stadium. Depois de confirmar o saque com dois aces no primeiro game, o australiano de cara já conquistou um duplo break point na sequência, mas Daniil salvou ambas e empatou o set inicial.

Se o russo se salvou no primeiro game, o mesmo não conseguiu no sexto. Nick conseguiu sustentar as trocas e Medvedev cometeu dois erros não-forçados, dando a quebra para o adversário abrir 4/2 na etapa inicial. Mas o número 1 do mundo reagiu rapidamente e devolveu a quebra e empatou novamente o período.

Kyrgios e Medvedev protagonizaram um tiebreak longo e espetacular. Com direito a jogar a raquete no chão três vezes, o australiano venceu por 13 x 11 e fechou o primeiro set em 1h03 de partida. O russo usou a pausa para o banheiro para reclamar com a arbitragem sobre o box do australiano.

Daniil Medvedev entrou para o segundo set movido pelo ódio. Confirmou o saque com facilidade e forçou um triplo break point logo de cara. Nick Kyrgios até conseguiu salvar os três, mas na igualdade cometeu uma dupla falta e errou um voleio, cedendo a vantagem ao adversário.

O número 1 do mundo ainda conseguiu mais uma quebra para sacar com vantagem de 5/1, sofreu a quebra, mas freou a reação e confirmou a vitória na segunda parcial por 6/3, empatando o jogo.

Kyrgios começou o terceiro set melhor, confirmando o próprio saque no primeiro game. O australiano teria a chance de quebra logo no segundo game, mas invadiu a quadra de Medvedev em um ponto ganho para fazer graça e foi punido, dando a chance para Medvedev confirmar o saque.

A chance de quebra apareceu no quarto game e o australiano aproveitou com uma ótima devolução no segundo saque do russo. Sacando bem, Kyrgios confirmou os serviços, venceu o terceiro set e voltou a liderar a partida.

Medvedev pediu uma pausa para ir ao banheiro, mas não conseguiu alterar o ritmo da partida na volta para o quarto set. Nick Kyrgios dominava as ações nos games de saque e soube aproveitar a primeira brecha que teve para abrir uma quebra de vantagem. O russo teve a chance devolver, mas Kyrgios salvou com três saques espetaculares em sequência e fez 3/1.

O australiano ganhou confiança e chamou a torcida no Arthur Ashe Stadium. Com mais uma quebra, abriu larga vantagem e praticamente encaminhou a vitória. Bastou confirmar o saque, com direito a ace, para confirmar a vitória por 3 sets a 1.

