Clubes da Premier League recebem R$ 14,6 bilhões em cotas de TV; veja divisão dos valores

(Foto: Getty Images)





Foi revelado nesta quarta-feira quanto que os clubes da Premier League receberam em pagamentos de TV na temporada 2021/22. Ao todo, um montante de 2,5 bilhões de libras (R$ 14,6 bilhões) foi distribuído entre as 20 equipes que disputaram a primeira divisão na última temporada.

Campeão inglês, o Manchester City foi quem recebeu o valor mais alto: 153 milhões de libras (R$ 897 milhões), enquanto o Norwich City, que terminou na lanterna, ganhou 100,6 milhões de libras (R$ 590 milhões). É a primeira vez que um último colocado ultrapassa a barreira dos 100 milhões de libras arrecadados.

Vale ressaltar que a divisão do total distribuído pela TV (confira mais detalhes no quadro abaixo feito pelo blog especializado Swiss Ramble) inclui uma parcela igual de 87,5 milhões de libras (R$ 513 milhões) para todos os clubes. O restante é complementado por pagamentos de mérito com base na posição final na Premier League e pelo número de jogos transmitidos por cada time.

O Newcastle, por exemplo, terminou em 11º na Premier League, mas teve a nona maior receita de TV. Isso se deve ao fato de que o time teve mais jogos transmitidos (21) do que Brighton (15) e Wolverhampton (16), que ficaram em 9º e 10º lugar na tabela do campeonato.





Veja abaixo quanto cada clube da Premier League recebeu:

1. Manchester City - Partidas ao vivo - 28, pagamento total - £ 153,1 milhões

2. Liverpool - Partidas ao vivo - 29, pagamento total - £ 151,9 milhões

3. Tottenham Hotspur - Partidas ao vivo - 27, pagamento total - £ 146,1 milhões

4. Arsenal - Partidas ao vivo - 29, pagamento total - £ 145,7 milhões

5. Chelsea - Partidas ao vivo - 24, pagamento total - £ 145,6 milhões

6. Manchester United - Partidas ao vivo - 28, pagamento total - £ 142,8 milhões

7. West Ham - Partidas ao vivo - 23, pagamento total - £ 136,6 milhões

8. Leicester - Partidas ao vivo - 16, pagamento total - £ 128,6 milhões

9. Newcastle - Partidas ao vivo - 21, pagamento total - £ 126,7 milhões

10. Brighton - Partidas ao vivo - 15, pagamento total - £ 125,7 milhões

11. Wolverhampton - Partidas ao vivo - 16, pagamento total - £ 124,5 milhões

12. Crystal Palace - Partidas ao vivo - 16, pagamento total - £ 120,4 milhões

13. Aston Villa - Partidas ao vivo - 20, pagamento total - £ 119,6 milhões

14. Brentford - Partidas ao vivo - 13, pagamento total - £ 118,4 milhões

15. Everton - Partidas ao vivo - 22, pagamento total - £ 117,2 milhões

16. Leeds United - Partidas ao vivo - 22, pagamento total - £ 115,1 milhões

17. Southampton - Partidas ao vivo - 12, pagamento total - £ 110,9 milhões

18. Burnley - Partidas ao vivo - 12, pagamento total - £ 104,7 milhões

19. Watford - Partidas ao vivo - 12, pagamento total - £ 102,7 milhões

20. Norwich - Partidas ao vivo - 12, pagamento total - £ 100,6 milhões





Globo Esporte