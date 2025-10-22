Adaptado, Renato Soares aumenta série invicta na Geórgia: “Evolução”





Presente na vitória desta terça-feira (21) sobre o FC Spaeri, de virada, por 2 a 1, Renato Soares aumentou a sua série invicta no futebol da Geórgia. O meio-campista brasileiro chegou a três jogos sem derrota pelo FC Gonio, onde disputa a segunda divisão nacional.

“Foi uma vitória muito importante para o grupo. Temos mostrado uma boa evolução nos últimos jogos e isso é fruto do esforço de todos no dia a dia. Seguimos trabalhando forte”, avaliou o jogador, de 26 anos.

Na Europa desde 2023, Renato Soares atua em seu segundo país no continente. Antes de chegar ao FC Gonio, o meio-campista defendeu três equipes de Portugal: Leixões, SC Covilhã e Lusitânia de Lourosa — onde foi campeão da Liga 3 na última temporada. Ele estreou pelo novo clube em agosto e já soma oito partidas na segunda divisão nacional.

“Estou bem adaptado ao país e ao clube. Aqui o jogo é mais direto, e isso exige uma adaptação rápida em termos de intensidade e tomada de decisão. Felizmente, venho me sentindo cada vez melhor e conseguindo ajudar a equipe dentro de campo”, concluiu o brasileiro.

Com passagem nas categorias de base de América-RN e Fluminense, Renato Soares estreou como profissional pelo Avaí. Ele também defendeu equipes brasileiras como Hercílio Luz, Iporá, Grêmio Anápolis e Crac.