Buccaneers vencem em casa e impõem segunda derrota dos 49ers na NFL 2025/26

Pela semana 6 da temporada regular da NFL 2025/26, o Tampa Bay Buccaneers venceu o San Francisco 49ers por 30 a 19, em casa, no Raymond James Stadium, neste domingo (12). Com um field goal perdido por McLaughlin no 4° quarto e uma falha em conversão de dois pontos no 2° quarto, os anfitriões mostraram uma defesa forte para parar o forte ataque da franquia de Santa Clara.
Com o resultado, os Buccanneers chegaram à segunda vitória seguida (5-1) e se isolaram na liderança da NFC Sul com 10 pontos. Já os 49ers chegaram a segunda derrota na temporada (4-2), mas permanecem na ponta da NFC Oeste. Líder da Conferência Nacional, a franquia de Tampa Bay caminha a passos largos para garantir uma vaga na pós-temporada.
O bom momento do Tampa Bay é perceptível, inclusive, sendo apenas sexta vez que os Buccaneers começam 5 - 1 na história da franquia!
Pelo lado dos 49ers, além da derrota, fica a preocupação com a lesão de Fred Warner, que acabou se machucando depois que um colega de time caiu em cima do seu pé. Com essa baixa, a franquia de San Francisco chega a cinco desfalques na temporada.
O próprio técnico Kyle Shanahan, do San Francisco 49ers, confirmou que o linebacker sofreu uma fratura no tornozelo e que precisará de cirurgia, perdendo o restante da temporada.
O jogo
Logo no começo da partida, o running back Rachaad White correu para anotar touchdown e colocar os Buccaneers na liderança do placar - situação que permaneceu por praticamente todo o jogo. Ainda no primeiro quarto, o kicker Eddy Pinero descontou para os 49ers.
O segundo quarto foi mais animado, afinal, o San Francisco virou o jogo com o touchdown do running back Christian McCaffrey e os dois field goals de Pinero. O Tampa Bay, por sua vez, trouxe muita emoção à partida com dois TDs - Sean Tucker e Kameron Johnson - e com uma falha na conversão de dois pontos.
Mas, após o intervalo, a defesa dos Buccaneers fez o dever de casa e permitiu apenas mais um field goal de Pinero, no terceiro quarto. No ataque, o touchdown do wide receiver Tez Johnson e mais dois FGs de McLaughlin garantiram a importante vitória do Tampa Bay.
Globo Esporte