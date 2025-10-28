Luisa Stefani brilha e é campeã no WTA de Tóquio, no Japão

(Foto: Toray Pan Pacific Open Tennis)





Luisa Stefani, número 1 do Brasil, e a húngara Timea Babos, brilharam neste domingo (26) e conquistaram o título do WTA 500 de Tóquio, no Japão, evento sobre o piso duro e última competição antes da disputa do WTA Finals, que será realizado em Riad, na Arábia Saudita, com as oito melhores duplas do ano, no começo de novembro. A brasileira e a húngara derrotaram com autoridade a dupla da sérvia Aleksandra Krunic e a cazaque Anna Danilina por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 6/4.

A conquista é a 13ª da carreira de Stefani e a quarta somente nesta temporada, todas ao lado de Babos. Além de Tóquio, elas levantaram o caneco em mais dois WTA 500, em Linz, na Áustria, e Estrasburgo, na França, e no WTA 250 de São Paulo, o SP Open.

Luisa comemorou a conquista no mesmo palco onde foi medalhista olímpica em 2021 ao lado de Laura Pigossi: "Fizemos uma grande final e jogamos bem do começo ao fim. Ganhamos todos os pontos decisivos e isso foi o diferencial hoje. Super feliz com mais uma semana especial em Tóquio, essas quadras e cidade têm um cantinho mais que especial no meu coração", disse a atleta patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Stefani e Babos seguem confiante para o WTA Finals que começa no próximo sábado, 1º de novembro, em Riad. Elas aguardarão o sorteio dos grupos que ocorre nos próximos dias: "Agora vamos aproveitar esse embalo pra chegar com tudo em Riad e fechar o ano juntas lá com chave de ouro."

Com o triunfo, Stefani subirá ao 16º posto do ranking individual e a dupla com Babos se aproximará da sexta colocação no ranking de parcerias no ano podendo brigar por colocações maiores durante o Finals.