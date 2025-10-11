Outubro Rosa: Corrida Solidária ASCOMCER será dia 26 de outubro em Juiz de Fora





No dia 26 de outubro, Juiz de Fora se veste de rosa para receber a 12ª Corrida Solidária Outubro Rosa, promovida pela ASCOMCER – Instituto de Saúde, em prol da conscientização e prevenção do câncer de mama. O evento, que já se tornou tradição na cidade, será realizado no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com largada marcada para as 8h, na Praça Cívica.

Entre os apoiadores do evento está a indústria farmacêutica MedQuímica, empresa com sede no Distrito Industrial de Juiz de Fora, que há anos se une à ASCOMCER na promoção de saúde, esporte e solidariedade. Além do apoio institucional, a farmacêutica também incentiva a participação de seus colaboradores, reforçando os valores de respeito e cuidado com as pessoas.

“Para a MedQuímica, apoiar a Corrida Solidária Outubro Rosa é mais do que um gesto: é reafirmar nosso propósito de impulsionar tratamentos que transformam esperança em cura. Celebramos 50 anos de história e entendemos que nossa atuação vai além dos medicamentos — envolve estar próximos da comunidade, incentivando hábitos saudáveis, solidariedade e a conscientização sobre causas tão importantes como a prevenção do câncer de mama.” – Alexandre França, Presidente da MedQuímica.

"Estamos emocionados com a resposta da população! As inscrições esgotadas mostram que a causa da prevenção e do combate ao câncer de mama toca o coração de todos. Agradecemos imensamente a cada participante que escolheu estar conosco nessa corrente de amor, solidariedade e esperança. Será um dia inesquecível, e tudo isso só é possível graças a vocês", afirma Alessandra Sampaio, diretora de voluntariado e eventos da ASCOMCER.

“Incentivamos nossos colaboradores a participarem não apenas pela prática esportiva, mas também pelo propósito de apoiar uma causa tão relevante. É um momento em que unimos saúde, solidariedade e pertencimento.” – Roberta Carlini, Diretora de RH, Jurídico, Compliance, ESG e Comunicação da MedQuímica.

Inscrições e programação

Com percursos de 5,2 km para corrida e 2,4 km para caminhada, a iniciativa alia prática esportiva e solidariedade. Todo o valor arrecadado será revertido para o atendimento de pacientes oncológicos da ASCOMCER, instituição filantrópica especializada em oncologia que atende mensalmente cerca de 5 mil pessoas em Juiz de Fora e em outras 94 cidades da região.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na sede da ASCOMCER (Av. Presidente Itamar Franco, 3500 – Cascatinha) ou online pelo site Corridão.

1º lote (até 12 de outubro): R$ 89 (com kit) | R$ 59 (sem kit)

2º lote (até 19 de outubro): R$ 117 (com kit) | R$ 89 (sem kit)

O kit do atleta inclui camisa personalizada, número de peito, medalha e brindes exclusivos dos apoiadores.

Além da corrida, o evento terá atrações culturais, estandes interativos e atividades para toda a família, em um clima de celebração à vida e de apoio à luta contra o câncer de mama.