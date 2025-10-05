Sevilla vence em casa, e Barcelona perde a invencibilidade em LaLiga

|(Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo)
O Sevilla conquistou a primeira vitória em casa na temporada 25/26 ao vencer o Barcelona por 4 a 1, neste domingo, pela oitava rodada da LaLiga. Com o estádio Ramón Sánchez Pizjuán lotado, o time de Matías Almeyda foi melhor do início ao fim e marcou com Adams, Romero, Carmona e Alexis Sánchez, que fez valer a lei do ex. O Barcelona diminuiu com Rashford e poderia ter feito mais um com Lewandowski, mas o polonês perdeu um pênalti. A equipe de Hansi Flick dá adeus ao título de único clube que ainda não havia sido derrotado na competição.
A vitória importante deste domingo coloca o Sevilla na quarta colocação da LaLiga, com 13 pontos e empatado com Athletic Bilbao e Elche - que aparecem atrás pelo saldo de gols. Já o Barça permanece em segundo, com 19 somados, depois de perder a liderança para o Real Madrid na última rodada.
O Sevilla tirou o zero do placar com 9 minutos, em um momento importante para Alexis Sánchez. Contratado em setembro, ele fez o primeiro gol o estádio Pizjuán e marcou pela primeira vez contra o Barcelona, seu ex-time. A oportunidade surgiu quando Romero foi derrubado na área por Ronald Aruajo. O juiz mandou o lance seguir, mas voltou atrás depois da revisão no VAR. O camisa 10 foi seguro para a batida e finalizou forte no canto direito.
Sánchez jogou no Barça de 2011 a 2014 e passou por outras cinco equipes desde então. Ele assinou com o Sevilla depois de deixar a Udinise em fim de contrato.
Conhecido pela aura goleadora, Lewandowski desperdiçou uma grande chance contra o Sevilla. Aos 28 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 2 a 1, Balde arrancou em velocidade para a área e foi derrubado por Januzaj. O atacante foi para a batida do pênalti, tirou muito do goleiro e mandou para fora, impedindo que o Barça empatasse.
OUTROS GOLS DO JOGO
36' do primeiro tempo - Koundé perdeu a bola no meio de campo. Agoumé iniciou a jogada e abriu na esquerda com Vargas, que cruzou para a área. Romero veio de trás sem marcação e bateu no canto.
44' do segundo tempo - Contra-ataque em velocidade do Sevilla. Carmona atravessou o campo inteiro, entrou na área pela direita e soltou uma bomba cruzada para fazer o terceiro.
50' do segundo tempo - Peque começou a jogada de contra-ataque e tocou na esquerda para Ejuke. O camisa 21 entrou na área e passou rasteiro para o meio, onde Adams bateu para o gol.
Globo Esporte