Chico Rei firma sua entrada nos campos em parceria com Atlético Mineiro

A Chico Rei faz mais uma parceria envolvendo os campos de futebol e o clube que chega dando boas-vindas à marca é o Atlético Mineiro, um casamento perfeito, pois a Chico Rei também é originária de Minas Gerais.

“É gratificante trabalhar com um clube que nasceu de onde nascemos, dá ainda mais significado e peso para a nossa parceria. Cada peça escolhida foi feita e pensada nos torcedores mineiros e com um toque de nostalgia que sempre gostamos de trazer nas colaborações com times de futebol”, destaca Vitor Vizeu, diretor de marketing da Chico Rei.

De malha estonada, regular e pima os torcedores poderão escolher entre as camisetas: Camiseta Galo Doido Comics; Camiseta Bruxo.

Na forma de regata, regular, estonada, e pima: Camiseta Vencer, Vencer, Vencer; Camiseta Nós Somos do CAM; Camiseta Lutar, Lutar, Lutar; Camiseta Galo Volpi Cinza.

Regular e estonada Camiseta Galo Volpi; Regular e pima: Camiseta Aqui é Galo, Camiseta Uma Vez Até Morrer, Camiseta Galo Branca e Escudos do Galo. Regular: Camiseta Galo Volpi Minimal Bordad e Camiseta Galo Volpi Preta.

De malha dry fit: Camisa Galo Forte e Vingador e Camisa Atlético Retrô . E a Meia Vencer, Vencer, Vencer com algodão sustentável 100% puro.

As parcerias anteriores da Chico Rei trouxeram produtos licenciados do Vasco, em 2024. Em 2025, no mês de junho, do Sport Clube Recife, em julho com o Fortaleza Esporte Clube, em setembro com o Bahia Esporte Clube.

Todas as peças têm garantia de qualidade e preocupação com o meio ambiente, marcas registradas da Chico Rei. A coleção já está disponível no site chicorei.com e nas lojas físicas em Juiz de Fora, Belo Horizonte e Tiradentes.