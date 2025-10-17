STJD nega recurso ao Corinthians, e Martínez e Garro continuam punidos por confusão no Paulistão

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Corinthians não conseguiu reverter as punições impostas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD) a José Martínez e Rodrigo Garro pela confusão generalizada em campo durante a final do Campeonato Paulista deste ano, no dia 27 de março.

Em sessão realizada na manhã desta sexta-feira, o pleno do STJD manteve a suspensão de José Martínez por quatro partidas por ter dado um tapa no rosto de Marcelo Lomba, do Palmeiras.

O meia Rodrigo Garro teve a suspensão de dois jogos por "praticar ato desleal ou hostil" no Dérbi disputado em Itaquera confirmada.

As suspensões são válidas apenas para os jogos organizados pela Federação Paulista e, portanto, não impactam no restante desta temporada, já que o Corinthians tem apenas jogos do Brasileirão e Copa do Brasil no calendário.

Além dos dois casos citados acima, o pleno do STJD manteve a punição ao meia Igor Coronado, que deixou o clube e atualmente atua nos Emirados Árabes, de um jogo de suspensão por conduta antidesportiva.

A única vitória conquistada pelo Corinthians foi em relação aos dois jogos de mando de campo. Anteriormente, o clube teria de disputar duas partidas fora da Neo Química Arena. Agora, uma das partidas será sem público e outra apenas com o setor norte do estádio em Itaquera, destinado a torcidas organizadas, fechado.

As punições foram em virtude de “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: I — desordens em sua praça de desporto; II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”, seguindo orientação do artigo 213.

