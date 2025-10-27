Chapecoense vence o Operário e reassume a vice-liderança da Série B

A Chapecoense, na noite desta segunda-feira, mostrou força do início ao fim para vencer o Operário na Arena Condá em partida válida pela 34ª rodada da Série B. O Verdão abriu o placar logo cedo, em cruzamento de Marcinho que terminou com gol contra de Cristiano. O time da casa seguiu melhor, dominando as ações e criando as principais chances. Giovanni Augusto quase ampliou em cobrança de falta que explodiu na trave, mas logo depois Neto Pessoa, de cabeça, fez o segundo após belo contra-ataque.

Na etapa final, o ritmo caiu e o jogo ficou mais truncado. O Operário tentou reagir, mas pouco ameaçou o goleiro Rafael. A Chape, por outro lado, administrou a vantagem, controlou o meio-campo e ainda viu Elias evitar um golaço de Marcinho. Com o resultado, o Verdão sobe para a vice-liderança e segue firme na briga pelo acesso, enquanto o Fantasma permanece no meio da tabela.

Com a vitória, a Chapecoense retoma a vice-liderança do campeonato, chegando a 57 pontos. O Operário, com a derrota, permanece com 42 e ocupa a 13ª posição.

A Chapecoense volta a campo no próximo domingo, 02/11, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Remo, no Estádio Baenão, em Belém, pela 35ª rodada da Série B. Também no domingo, o Operário recebe o Vila Nova. A partida será no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, com bola rolando às 20h30 (de Brasília).

Globo Esporte