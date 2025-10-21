Ribeirão Preto será palco de uma semana histórica para o tênis brasileiro





A cidade de Ribeirão Preto será o centro do tênis brasileiro entre os dias 24 e 30 de novembro de 2025, com a realização da Ribeirão Tennis Week, evento inédito promovido pela Federação Paulista de Tênis (FPT) que reunirá atletas, ídolos e apaixonados pelo esporte em uma grande celebração.

A iniciativa marca um novo momento do tênis paulista, unindo diferentes gerações em uma programação que valoriza o presente, celebra o passado e inspira o futuro do esporte.

“Novembro é o mês em que, tradicionalmente, o tênis mundial consagra seus campeões e encerra a temporada. Queremos trazer essa mesma atmosfera de celebração e reflexão para Ribeirão Preto, mostrando a força e a tradição do nosso tênis”, destaca Danilo Gaino, presidente da FPT. “A Ribeirão Tennis Week será um marco, um evento que une competição, conhecimento e paixão, consolidando Ribeirão como uma verdadeira capital do tênis.”

A programação contará com dois torneios profissionais internacionais – um ITF M15 (masculino) e um ITF W15 (feminino) – disputados nas quadras do Centro de Formação e Treinamento de Ribeirão Preto (CFTRP), de 24 a 30 de novembro.

Paralelamente, o Clube de Regatas de Ribeirão Preto receberá o ITF Masters Tour 200, torneio de seniors, de 24 a 29, além do Tennis Kids (8 a 11 anos), com treinamento e competição nos dias 29 e 30.

Um dos pontos altos da semana será o Workshop Tênis Excelência Paulista, no dia 28 de novembro, no Hotel JP Ribeirão Preto, reunindo alguns dos principais nomes do tênis brasileiro para uma jornada de conhecimento e troca de experiências.

Entre os convidados confirmados estão Fernando Meligeni, Ricardo Mello, Vanessa Menga, Adriano Ferreira, Roberto Jábali, Renato Messias, Carlos Kirmayr, Mauricio Pommê, Ricardo Reis, Eduardo Faria, Alexandre Farias, entre outros. Os painéis serão mediados por André Ghem, Teliana Pereira e o comentarista Craque Neto, em um formato dinâmico e inspirador.

Com competições simultâneas, atividades formativas e presença de grandes ídolos, a Ribeirão Tennis Week será um encontro inesquecível para atletas, técnicos, clubes e fãs do tênis.