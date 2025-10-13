Filipe Luís informa valores, e Flamengo estuda contraproposta para renovação

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A negociação entre Flamengo e Filipe Luís pela renovação deu um novo passo durante a Data Fifa, mas ainda está distante de um acordo. O treinador e o empresário dele, Jorge Mendes, informaram à direção do clube os valores e os termos desejados para a assinatura de um novo contrato.

O Rubro-Negro considerou as cifras altas no primeiro momento, mas entende ser algo comum nesse tipo de negociação. O Fla pretende fazer uma contraproposta para tentar alcançar um meio-termo.

As duas partes estão otimistas pela renovação. Pelo lado do Flamengo, a sensação é que o acordo será celebrado em breve.

Antes mesmo de ter Jorge Mendes como empresário, Filipe já tinha uma proposta do Flamengo que incluía um aumento salarial importante, mas ainda muito abaixo de outros treinadores campeões no Brasil nos últimos anos. O valor pedido agora coloca o treinador nesse patamar.

Sem pressa para negociar, a contraproposta foi apresentada somente pelo novo representante após as primeiras conversas com o diretor executivo de futebol José Boto no mês de setembro. Desde que assumiu o time principal do Flamengo, Filipe Luís conquistou a Copa do Brasil 2024, o Carioca e a Supercopa 2025 - e disputa o Brasileirão e está na semifinal da Libertadores.

Nas conversas iniciais, as duas partes enxergam com bons olhos a renovação até o fim de 2027, mas existe a possibilidade de acerto por mais um ano apenas. Outra pendência diz respeito ao valor da multa rescisória, principalmente para o exterior. A multa deste contrato era torno de três meses do salário.

Recentemente, Filipe Luís recusou uma proposta do Fenerbahçe (Turquia). Além de procurar o técnico, o clube turco procurou o Flamengo para demonstrar interesse e sinalizou uma compensação financeira, mas a diretoria não quis ouvir. O ex-lateral não esconde a vontade de ir para o futebol europeu no futuro, mas está focado no momento do Rubro-Negro.

Pelo time principal do Flamengo, Filipe Luís tem 71 jogos. São 46 vitórias, 17 empates e oito derrotas, com 123 gols marcados e 41 sofridos.

Globo Esporte