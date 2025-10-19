Tottenham cai para Aston Villa, tem sequência invicta quebrada e deixa G5 do Inglês

(Foto: Ben STANSALL)

O Tottenham foi derrotado em casa pelo Aston Villa por 2 a 1, de virada, neste domingo (19), pela 8ª rodada da Premier League. O placar foi aberto logo aos 5 minutos com Bentancur, antes de Rogers deixar tudo igual aos 37 minutos no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Aos 32 minutos da etapa final, Buendía definiu o jogo a favor dos visitantes.

Com o resultado, o Tottenham, que chegou a estar na 2ª posição, enquanto vencia, caiu para o 6° lugar, com 14 pontos. O Aston Villa subiu para a 10ª posição, com 12 pontos.

A partida foi marcada pelo equilíbrio entre times que vivem momentos favoráveis na temporada. O Villa saiu atrás mas buscou o empate ainda no 1° tempo, confirmando a virada contra um adversário da parte de cima da classificação.

O Tottenham teve mais volume e controlou melhor as ações, mas não teve a eficiência no terço final para definir o jogo a seu favor. O resultado do empate, que já não era muito interessante, ficou ainda pior quando a virada do Villa veio faltando poucos minutos para o fim.

O gol que definiu o jogo veio após lançamento longo de Cash, que caiu nos pés de Buendia, que mirou o canto do goleiro Vicario, que nada pôde fazer em finalização de tamanha precisão.

O Tottenham teve quebrada invencibilidade de sete jogos, enquanto o Villa venceu a quinta seguida na temporada.

Na próxima rodada, o Tottenham visita o Everton no domingo (26). No mesmo dia, o Aston Villa recebe o Manchester City. Antes disso, os dois times têm compromissos internacionais. Os Spurs jogam contra o Monaco, fora de casa, na quarta (22), pela Champions. O Villa visita o G.A Eagles na quinta (23), pela Liga Europa.

Flashscore