Moving lança a primeira água de coco proteica do mundo





Em 2024, o mercado global de bebidas funcionais atingiu US$ 249,05 bilhões, com previsão de crescimento para US$ 437,48 bilhões até 2034. Nesse cenário de expansão e busca por soluções práticas de nutrição, a Moving, primeira marca de bebidas proteicas gaseificadas do país, anuncia a chegada de uma água de coco proteica, produto inédito no mercado global. O lançamento expande a atuação da empresa dentro da categoria de bebidas prontas para beber (ready-to-drink – RTD) e apresenta ao consumidor uma nova forma de consumo de proteína, traduzida no slogan “Seu novo jeito de tomar proteína”.

Apresentada ao público durante eventos de referência como a Arnold Sports Festival South America e a Biofair & Natural Tech, a novidade combina os benefícios da hidratação natural da água de coco com a suplementação de proteína. Cada embalagem contém 5g de proteína à base de colágeno, apenas 80 calorias, além de vitaminas do complexo B (B5, B6 e B12), niacina, cálcio e potássio. A formulação não contém açúcar adicionado, atendendo ao consumidor que busca nutrição prática e sabor leve.

Reconhecida por seu potencial de hidratação e reposição de minerais, a água de coco ganha um novo espaço dentro da rotina de quem pratica atividades físicas ou busca alternativas funcionais para o dia a dia. A proposta da Moving é oferecer ao público um produto que une praticidade, refrescância e aporte nutricional em uma categoria de consumo já consolidada entre os brasileiros.

“Toda vez que pensamos no lançamento de um novo produto, pensamos em como podemos agradar os nossos consumidores. Com o tempo, nos tornamos mais do que uma marca, viramos uma comunidade. E com a água de coco, não foi diferente. Quem treina ou pratica esportes ao ar livre frequentemente consome a bebida. Nossa ideia foi unir esse costume ao benefício da proteína, entregando uma solução prática e inédita para o consumidor”, destaca Fernando Gorayeb, co-fundador e co-CEO da Moving.

Com preço sugerido de R$ 9,90, a Água de Coco Proteica já está disponível em distribuição nacional, com maior presença em redes farmacêuticas e atacadistas.