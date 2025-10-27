Ginasta da Romênia faz grave denúncia sobre suposto assédio sofrido no Mundial

(Foto: Getty Images)

A ginasta romena Denisa Golgota, de 23 anos, revelou ter sofrido assédio físico e psicológico durante o Campeonato Mundial de Ginástica Artística, realizado na semana passada em Jacarta, na Indonésia. Ao retornar ao seu país natal, a atleta afirmou que havia apresentado uma queixa oficial à Federação de Ginástica da Romênia, mas que sua denúncia foi ignorada.

Sem citar nomes, Golgota destacou a discriminação e as ameaças que enfrentou dentro da seleção durante a competição.

— O assédio não se limitou à sala de treinamento. Apresentei uma queixa que foi completamente ignorada pela Federação — afirmou a ginasta, que é duas vezes medalhista europeia, ambas conquistas realizadas em 2018.

Em relato, Golgota revelou ainda que uma das ameaças dizia: "quero bater na boca dela até que fique desfigurada e precise de cirurgia estética". Ela admitiu que não esperava sofrer tantos danos e indicou que, possivelmente, revelará o responsável no futuro. A atleta também descreveu a solidão durante o campeonato:

— A única pessoa que se importava comigo em Jacarta era Corina (da comissão técnica). Ninguém mais se preocupava com meu desempenho ou se eu era capaz de competir — declarou.

