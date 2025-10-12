Após acesso com o Náutico, técnico Hélio dos Anjos é procurado pelo Goiás

|(Foto: Marlon Costa/AGIF)
Após o acesso na Série C conquistado com o Náutico, o técnico Hélio dos Anjos foi procurado pelo Goiás para assumir o time na reta final da Série B. A equipe alviverde é a vice-líder da competição, mas não vence há cinco rodadas.
Essa sequência pode ser responsável pela demissão do técnico Vagner Mancini. Do lado do Recife, Hélio dos Anjos sinalizou que não aceita abrir conversa enquanto o atual treinador esmeraldino estiver no cargo.
O convite, contudo, balançou o técnico do Náutico, que tem uma história no Goiás. Em seis passagens, conquistou o título da Série B, a Copa Centro-Oeste e cinco vezes o campeonato goiano.
O Náutico tem interesse na renovação de contrato com Hélio dos Anjos. Porém, a eleição pode travar o planejamento do clube para a próxima temporada. O pleito ainda não tem data definida.
No último sábado, o treinador conquistou o acesso com o Timbu ao vencer o Brusque por 2 a 1, nos Aflitos, e a Ponte Preta ganhar do Guarani por 2 a 0, no Moisés Lucarelli. Após o jogo, Hélio dos Anjos relembrou as dificuldades e celebrou: "Fui contratado para isso"
Globo Esporte