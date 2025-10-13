Cuiabá vence o líder Coritiba e mantém esperança de acesso na Série B

(Foto: AssCom Dourado)

O Cuiabá freou o líder Coritiba na Arena Pantanal. Com forte pressão desde o início, o Dourado venceu por 1 a 0, gol de Alisson Safira logo nos primeiros minutos. O time da casa criou várias chances e ainda perdeu um pênalti, também com Safira. O Coritiba respondeu com perigo em alguns momentos, mas desperdiçou duas oportunidades claras.

Com o resultado, o Cuiabá volta a vencer após dois jogos, enquanto o líder Coritiba vê interrompida uma sequência de três vitórias consecutivas.

O Cuiabá chega aos 49 pontos e assume momentaneamente a sexta posição da Série B, a três pontos do G-4. O Coritiba segue na liderança, com 56 pontos.

Na 33ª rodada, o Cuiabá visita o Botafogo-SP, na Arena Nicnet (Santa Cruz), em Ribeirão Preto, enquanto o Coxa tem clássico Athletiba, no Couto Pereira. Os dois jogos são no próximo domingo (19), a partir das 19h30 (de Brasília).

O Cuiabá começou a partida pressionando alto, com esquema 3-4-3. Mateusinho apareceu muito aberto pela direita, Juan Christian explorou profundidade e Alejandro se movimentou por dentro, mantendo o time ofensivo e bem coordenado. Denilson também se aproximou do ataque, participando de uma assistência e finalização perigosa.

A primeira grande chance veio com Alisson Safira, que marcou um golaço na segunda tentativa. Entre os 15 e 20 minutos, o ritmo caiu um pouco, e o Cuiabá passou a atuar mais contido em um 5-4-1, mas continuou bem organizado. Patrick de Lucca entrou para ajudar na saída de bola, formando linha de três com Nathan e Bruno Alves, enquanto Safira era constantemente marcado.

O Coritiba respondeu com perigo, especialmente com Clayson, que teve boa oportunidade de empatar. Apesar disso, o Dourado manteve o controle tático, criando chances com Juan Christian, que driblou e levou perigo à defesa adversária. Aos 37 minutos, Mateusinho foi derrubado dentro da área: pênalti, que Safira acabou desperdiçando.

O primeiro tempo terminou com o Cuiabá dominando o volume de jogo e mantendo a pressão dentro da área do Coritiba, enquanto o líder da competição conseguiu criar algumas jogadas de perigo, mas sem sucesso em finalizar.

O Cuiabá manteve a postura no início do segundo tempo, mesmo com mudanças forçadas: Safira saiu lesionado do ombro e deu lugar a Carlos Alberto, enquanto Juan Christian, desgastado, foi substituído por Jader. O novo meia entrou jogando mais por dentro, arriscando chutes e ajudando na criação de oportunidades.

O Coritiba quase empatou em um cruzamento de Josué, que achou Gustavo Coutinho dentro da área, mas o atacante finalizou por cima do gol do Dourado. Mateusinho respondeu com cruzamento perfeito para Alejandro, que cabeceou com perigo, passando muito perto do gol adversário.

O técnico Mozart fez mudanças ofensivas no Coritiba aos 20 minutos, tentando pressionar, mas os chutes de Sebastián Gómez e Alex Silva passaram por cima do gol do Cuiabá. Do outro lado, Mateusinho criou outra chance clara com Martínez, que finalizou colocado, mas a bola passou sobre o travessão.

O Dourado ainda teve uma oportunidade incrível com Jader: ele recebeu dentro da área, driblou Alex Silva e finalizou, mas Jacy salvou em cima da linha. Pouco depois, Sebastián Gómez levantou para Dellatorre, que tentou uma puxeta, mas a bola foi segura pelo goleiro do Cuiabá.

O Coritiba ainda tentou uma blitz final nos minutos finais, apostando em bolas aéreas e pressão, mas não conseguiu furar a defesa do Dourado, que segurou a vitória por 1 a 0 dentro de casa.

