Alcaraz vai enfrentar amadores em disputa com premiação de R$ 3,5 milhões na Austrália

(Foto: Getty Images)





Um tenista amador poderá derrotar o atual número 1 do mundo do tênis, Carlos Alcaraz, ganhando apenas um ponto e concorrerá a um prêmio exorbitante de 1 milhão de dólares australianos (cerca de R$ 3,5 milhões). Essa é a proposta do Million Dollar One Point Slam, evento que acontecerá no dia 12 de janeiro e antecederá o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada 2026, marcado para acontecer entre os dias 18 de janeiro e 1º de fevereiro.

Reunindo Carlitos e mais nove tenistas da elite do tênis mundial que ainda serão definidos, além de 22 atletas amadores, a disputa tem como regra que apenas um ponto será disputado em cada partida das cinco rodadas. Sendo que os profissionais têm direito a apenas um saque. Enquanto os desafiantes podem lançar mão do primeiro e do segundo serviços, como acontece habitualmente.

O torneio eliminatório ocorrerá na principal quadra do complexo Melbourne Park, a Rod Laver Arena, palco de históricas partidas do Grand Slam australiano.

Diretor do Aberto da Austrália, Craig Tilley informou que jogadores amadores de toda a Austrália poderão, em breve, fazerem suas inscrições para tentarem ser selecionados.

- Seja você amador ou profissional, o vencedor final levará o prêmio. As inscrições serão abertas em breve em clubes de todo o país - disse Tilley.

