Ford monta equipe própria para correr no mundial de Hipercarros em 2027





A Ford anunciou que o seu programa de competição na categoria Hipercarros do Mundial de Endurance (WEC), que estreia na temporada 2027, será gerenciado pela Ford Racing. Com isso, a marca vai supervisionar todos os aspectos do projeto, em vez de delegar a tarefa a terceiros – quebrando o modelo tradicional adotado por muitos fabricantes e que ela própria usou no passado.

Além de aumentar a competitividade da equipe com reações mais rápidas na pista, essa estrutura permitirá um compartilhamento mais eficiente de tecnologias entre os carros de competição e de rua.

“Não estamos procurando fora das nossas paredes quem possa gerir um programa para nós. Estamos olhado para dentro da Ford Racing para construir os nossos programas, infundidos com a nossa paixão”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Racing. “Vamos aproveitar a nossa experiência para criar uma estrutura voltada ao sucesso de longo prazo e utilizar esse aprendizado nos futuros programas para os clientes.”

O programa envolve vários desafios, já que o carro deverá estar pronto no grid em menos de dois anos, cronograma apertado para um projeto dessa envergadura. Até a abertura da temporada 2027 do Campeonato Mundial de Endurance será preciso construir não apenas o carro, mas toda a estrutura da equipe.

A Ford Racing está preenchendo dezenas de funções nos departamentos de design, engenharia e programa de motores, trazendo os mecânicos e profissionais mais qualificados de corrida de todo o mundo, além de profissionais de marketing e comunicação para contar essa história.

“Não é uma tarefa simples, porque não estamos apenas preenchendo as posições. Estamos construindo uma cultura de equipe que espelha a da Ford Racing: apaixonada e impulsionada pela necessidade de ser a melhor”, destaca Rushbrook.

Outra vantagem da Ford Racing é o apoio da estrutura global da marca. Além da Red Bull Ford Powertrains e das instalações de Hypercar no Reino Unido, ela conta com os centros avançados em Dearborn (Michigan) e Charlotte (Carolina do Norte) nos Estados Unidos. A equipe terá ainda suporte da Oreca, fornecedora de chassis, e da consultoria de engenharia e automobilismo Venture Engineering na parte técnica e operacional.

“Estes são ativos que ninguém pode igualar e estamos focados em permanecer na vanguarda em instalações, tecnologia e pessoas. A Oreca e a Venture Engineering somam mais de 100 participações em Le Mans, são os parceiros perfeitos para nos auxiliar nesta nova e emocionante empreitada. E temos o orgulho de que este esforço seja liderado pela Ford Racing. Afinal, não há ninguém melhor para levar o oval azul ao nível mais alto das corridas internacionais”, completa Mark Rushbrook.