Durant renova com Rockets, supera LeBron e vira jogador com maior total de salários da NBA

(Foto: Daniel Kopatsch/Getty Images)

Kevin Durant fechou a extesão de contrato com o Houston Rockets neste domingo. O jogador vestirá a camisa da equipe da conferência oeste por mais dois anos com um contrato de R$ 487 milhões. Com isso, ele superou ninguém menos do que LeBron James em salários acumulados na NBA.

No total, LeBron James recebeu 583,9 milhões de dólares (R$ 3,1 bilhões) em salários na maior liga de basquete dos Estados Unidos. Agora, a renovação com o Rockets rendeu a Durant 598,2 milhões de dólares (R$ 3,2 bilhões).

Aos 36 anos, Durant foi trocado pelo Phoenix Suns no fim de junho para jogar pelo Rockets. A expectativa é de que Kevin Durant permaneça em Houston até a aposentadoria em 2028, quando chegaria o fim a extensão.

Recentemente, o jogador que já foi eleito MVP da NBA duas vezes anunciou que pretende defender a seleção de basquete dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. O astro do Houston Rockets estará prestes a completar 40 anos na próxima edição dos Jogos Olímpicos.

Durant estava no time que conquistou a medalha de ouro para os Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Com o título, ele tornou o primeiro jogador de basquete, entre os homens, a somar quatro ouros olímpicos.

Globo Esporte