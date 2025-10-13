Gui Khury e Mizuho Hazegawa brilham e vencem a etapa de Curitiba do Vert Battle

(Foto: Pablo Vaz)





O público que lotou o Ginásio do Tarumã neste fim de semana presenciou um verdadeiro show de skate na terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate Vertical – Vert Battle 2025. A etapa consagrou o curitibano Gui Khury e a japonesa Mizuho Hazegawa como grandes campeões, em disputas marcadas por alto nível técnico e muita emoção. Mizuho, inclusive, protagonizou uma das atuações mais impressionantes da história do skate vertical feminino, arrancando aplausos de pé do público presente.

No feminino, a japonesa Mizuho Hazegawa dominou a competição e garantiu o título com 92.23 pontos, em uma performance histórica. A brasileira Helena Laurino, de apenas 13 anos, mostrou enorme talento e conquistou o segundo lugar com 82.13 pontos, enquanto a também japonesa Juno Matsuoka completou o pódio com 82.03 pontos. “Eu fiquei muito feliz de ter acertado todas as minhas voltas e também de ter ficado em segundo lugar. Parabéns para todas as meninas do evento, andaram muito!”, diz Heleninha.

No masculino, o fenômeno Gui Khury confirmou o favoritismo e venceu a etapa de Curitiba com 95.13 pontos, em mais uma apresentação de alto nível diante da torcida local. A segunda colocação ficou com Luigi Cini, que somou 93.00 pontos, e o espanhol Egoitz Bijueska completou o pódio com 92.53 pontos. O resultado consagrou um pódio com dois atletas da casa, Gui e Luigi, celebrando o talento curitibano dentro da modalidade.

Com o triunfo, Gui Khury mantém o aproveitamento perfeito no circuito, vencendo as duas etapas em que competiu — Goiânia e Curitiba. O atleta não participou da etapa de Niterói. “Não tem jeito melhor de vencer do que em casa. Foi a primeira vez que venci no vertical, em Curitiba, e isso significa muito para mim. Queria agradecer o Rony Gomes também por ter feito um evento muito especial e por trazer o skate vertical para o topo”, comemorou Gui Khury.

Criado e organizado pelo skatista e campeão mundial Rony Gomes, o Vert Battle mais uma vez mostrou por que é o maior campeonato de skate vertical do país, reunindo nomes consagrados e novas promessas do esporte em um ambiente de celebração, inclusão e cultura urbana.

Além das disputas, o evento contou com oficinas gratuitas de skate, tricks for cash, demonstrações de paraskate com Felipe Nunes e Nando Araújo, e shows das bandas Reação em Cadeia e Navala, completando a programação de entretenimento para toda a família.