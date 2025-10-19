Rybakina vira jogo contra Alexandrova e conquista WTA de Ningbo, na China

(Foto: REUTERS / Maxim Shemetov)

A ex-campeã de Wimbledon Elena Rybakina reagiu após perder o primeiro set e garantiu o 10° título da carreira ao vencer Ekaterina Alexandrova por 3-6, 6-0, 6-2 na final do Ningbo Open, na China, neste domingo (19).

Rybakina anotou 39 winners, sendo 11 aces, e venceu 88% dos pontos com o primeiro saque contra a russa Alexandrova para conquistar seu segundo troféu da temporada.

A número nove do mundo, do Cazaquistão, aumentou suas chances de garantir uma vaga no WTA Finals.

Mas ela precisará chegar à semifinal do Pan-Pacific Open em Tóquio, na próxima semana, para ultrapassar a russa Mirra Andreeva na disputa por um lugar em Riad no mês que vem.

"Quero parabenizar a Ekaterina pela ótima semana e pela excelente temporada até agora, e desejar boa sorte para ela na próxima temporada," disse Rybakina ao receber o troféu.

"Muito obrigada à minha equipe, que sempre me incentiva a melhorar, especialmente no fim da temporada, que não é fácil. Sem vocês eu não estaria aqui. Espero que possamos ir um pouco mais longe na próxima semana."

Rybakina reagiu após perder o primeiro set vencendo nove games consecutivos, igualando o placar e abrindo 3 a 0 de vantagem no set decisivo.

Ela foi praticamente imbatível no segundo e terceiro sets e confirmou a vitória em menos de duas horas. "Quero parabenizar a Elena pela semana incrível e pelo jogo espetacular que ela fez hoje," disse Alexandrova, que aos 30 anos fez sua estreia no top 10 nesta semana. "Desejo sorte para ela até o fim da temporada e também para o próximo ano.”

Flashscore