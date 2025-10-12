Aos 15 anos, Naná Silva vence em São João da Boa Vista e fatura 1º título como tenista profissional

(Foto: Rafael Pignataro)

Nauhany Leme da Silva conquistou, neste domingo, seu primeiro troféu de simples no circuito profissional. A brasileira de 15 anos superou a chilena Antonia Vergara, cabeça de chave número 3, por 2 sets a 0, com parcias de 6/4 e 6/3, e faturou o título do ITF W15 de São João da Boa Vista.

- Foi uma semana muito boa. Tiveram jogos duros, e eu consegui me superar em todos, colocar um pouco mais de coração e me entregar cada vez mais em quadra. Eu estou muito feliz e, com o título melhor ainda - disse Naná Silva.

Com a conquista e seus 15 anos de idade, Naná, atualmente 795ª do ranking mundial, se tornou a terceira jogadora do mundo nascida em 2010 a vencer um torneio ITF e a mais jovem brasileira a conquistar um título profissional desde Bia Haddad Maia, em 2011.

Naná chegou à final ao superar a chilena Jimar Gonzalez por 2 sets a 0, com parcias de 6/4 e 6/2, após começar a partida perdendo por 4 games de desvantagem.

Com os resultados nesta competição, Nauhany alcançará sua melhor posição no ranking da carreira, subindo para a 772ª colocação, o que deverá acontecer na atualização de segunda-feira.

Na semana passada, a tenista brasileira já havia celebrado um grande feito. Naná conquistou o título de duplas do ITF W35 de São Paulo, disputado no clube Paineiras.

- Nossa, foi muito legal. Agora espero ganhar mais, evoluir sempre. Agora que estou entrando no circuito profissional, espero, cada vez mais, pegar experiência com as outras jogadoras - comentou Naná.

Globo Esporte