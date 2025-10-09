Rio Open confirma João Fonseca na 12ª edição





Um dos maiores fenômenos do circuito mundial do tênis está garantido no Rio Open apresentado pela Claro. João Fonseca retorna pela quarta vez ao torneio em que fez a sua estreia profissional e é o segundo nome confirmado na 12ª edição do ATP 500 que acontece entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Atual número 43 do mundo e número 1 do Brasil, Fonseca é destaque de sua geração e o mais jovem tenista dentro do top 100. Aos 18 anos, o carioca conquistou o seu primeiro título de ATP em Buenos Aires, no início deste ano, se tornando o mais jovem brasileiro a conquistar um título na Era Aberta da ATP e o sul-americano mais jovem desde Perez-Roldan em 1987. Outros títulos de Fonseca incluem o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas sub-20 do mundo em Jeddah, e os challengers de Phoenix, Camberra e Lexington.

Disputando o seu segundo ano como profissional, e o primeiro nos torneios de elite da ATP, João disputou os quatro Grand Slams do ano e venceu partidas em todos: passou o qualifying no Australian Open e derrotou o número 9 do mundo Andrey Rublev na sua estreia na chave principal; fez terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon; e segunda rodada no US Open.

Ligado ao Rio Open desde a infância, João se tornou um fã definitivo de tênis no torneio. O brasileiro esteve com a sua família para assistir aos jogos logo na primeira edição, em 2014, quando viu nomes como Rafael Nadal de pertinho, e frequentou todos os anos seguintes. Em 2022, João foi sparring oficial do torneio, treinando na edição que recebeu nomes como Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini, e em 2023 recebeu um convite da organização para disputar a chave principal do ATP 500, fazendo a sua estreia em um ATP, em casa.

No ano seguinte, em 2024, João chamou a atenção definitiva do mundo com a sua campanha no Rio Open. Foi no Jockey Club Brasileiro que Fonseca venceu o seu primeiro jogo em chave principal de ATP e foi até às quartas de final, superando Arthur Fils e Cristian Garin no caminho. Esta campanha foi uma virada de chave em sua caminho e crucial na decisão de migrar para o circuito profissional ao invés do tênis universitário. Em 2025, Fonseca retornou por uma terceira vez ao torneio após a conquista em Buenos Aires e, agora, se prepara para continuar a sua caminhada em mais uma edição do maior torneio de tênis da América do Sul.

"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP... Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira,” disse o carioca.

“A história do João se mistura com a do Rio Open - ele iniciou a carreira aqui e nos acompanha desde a primeira edição. É raro um jogador ter a oportunidade de disputar um ATP 500 praticamente no quintal de casa. Vivemos um momento especial e gratificante com o João impulsionando ainda mais o esporte em uma fase de ascensão tanto do Rio Open quanto do tênis no país”, afirmou Luiz Carvalho, Diretor do torneio.

João Fonseca se junta ao já confirmado Lorenzo Musetti, top 10 do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, no Rio Open 2026. Mais confirmações no line-up de 2026 e informações de pré-venda e venda geral de ingressos serão dadas em breve nos canais oficiais do Rio Open.