Brasil garante vaga na Copa Mundial de Futebol Unificado





O futebol será o grande destaque esportivo do ano de 2026. Mas engana-se quem pensa que se trata apenas da Copa do Mundo, a ser disputada nos Estados Unidos da América, México e Canadá. Em julho, outra competição futebolística acontecerá, mas em Paris: a Copa Mundial de Futebol Unificado da Special Olympics, a qual reunirá 300 atletas com e sem deficiência intelectual do mundo todo na busca por inclusão.

O Brasil está confirmado na competição, que acontecerá entre os dias 5 e 11 de julho. Após sorteio realizado no dia 19 de fevereiro na Prefeitura de Paris envolvendo todas as representações nacionais do movimento Special Olympics, o Brasil foi agraciado com uma das 12 vagas para disputa no masculino ao lado de França (país-sede), Índia, China, Equador, Israel, Jamaica, Líbia, Paraguai, Senegal, Espanha e Emirados Árabes Unidos.

Os estádios Sébastien Charléty (casa do Paris FC - clube parceiro das Olimpíadas Especiais França) e o Campus da Universidade Internacional de Paris receberão as competições – o sorteio oficial dos grupos será no dia 16 de abril, sendo as equipes divididas em quatro grupos com três países, tanto na disputa do masculino, quanto da feminina.

“É uma honra sem tamanho ter as Olimpíadas Especiais Brasil participando da Copa Mundial de Futebol Unificado - Paris 2026! Ver os atletas que acompanhamos diariamente em seus treinos, participando de uma competição internacional, disputando e interagindo com diferentes culturas, é muito enriquecedor, pensando no processo de desenvolvimento pessoal que a OEB tanto preza para eles”, comenta Douglas Pereira, presidente das Olimpíadas Especiais Brasil.

Expectativa de desempenho do Brasil

Serão 16 atletas convocados para participar da Copa Mundial de Futebol Unificado da Special Olympics - Paris 2026, sendo nove atletas com deficiência intelectual e sete sem deficiência. Por adotar a metodologia de Esportes Unificados, entre os 11 iniciais sempre haverá seis atletas com deficiência intelectual e cinco sem para demonstrar a inclusão na prática.

Mais do que carregar a fama de país do futebol, há uma grande expectativa pela participação do Brasil na competição, porque na última Copa Mundial, realizada em Detroit em 2022, a delegação brasileira ficou com a medalha de bronze após vencer a seleção do Marrocos na disputa do terceiro lugar.