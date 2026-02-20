Luisa Stefani e Dabrowski salvam três match-points e estão na semi de Dubai

(Foto: WTA / Divulgação)





Luisa Stefani, número 14 do mundo, e a canadense Gabriela Dabrowski avançaram, nesta quinta-feira (19), para a semifinal do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes. A vaga foi definida com muita emoção, com a dupla da paulistana superando a norte-americana Jessica Pegula e a mexicana Giulia Olmos por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 14-12, salvando três match-points, no match tie-break. É a terceira semifinal no terceiro torneio da retomada da parceria com Gabriela.

"O jogo estava bem encaminhado para a gente até o 6/2 e 3/1 (0-40). Dali em diante, engrossou bastante. Elas elevaram muito o nível, competiram bem e não elevamos junto. O tie-break foi parelho até o final. E era jogar ponto a ponto. Não tem muito segredo nesses momentos", disse a atleta patrocinada pela Parmalat Whey Fit e Slyce e contando com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL.

"Tem que respeitar esse sistema de placar, 40 iguais, pontos decisivos e super tie-break, que o jogo pode mudar muito rápido, como hoje e é uma luta no final. Mas, superfeliz com a vitória e por termos segurado nos match-points e feito alguns bons pontos no final para terminar de cabeça erguida e prontas para amanhã", completou.

Semifinalistas do Australian Open e de Doha, Luisa e Gabriela buscam vaga na final nesta sexta-feira (20) contra a sérvia Aleksandra Krunic e a cazaque Anna Danilina, algozes da dupla da brasileira nos dois torneios anteriores.

ZDL