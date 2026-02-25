Jeferson Lima valoriza sequência invicta do São José na Série A2 e projeta duelo contra o Ituano

(Foto: Elvis Henrique)

O São José atravessa grande fase no Campeonato Paulista Série A2. A equipe vem de oito jogos sem derrota, com cinco vitórias e ocupa atualmente a quarta colocação, com 21 pontos, se consolidando na briga pela classificação para as quartas de final.

Presente em oito dos doze jogos do time na competição, o volante Jeferson Lima tem contribuído na consistência do setor defensivo e no equilíbrio da equipe. Para o jogador, o momento é fruto do trabalho coletivo ao longo da temporada.

“Estamos vivendo uma sequência muito importante, construída com muito trabalho e união do grupo. Fico feliz por poder ajudar quando entro em campo e contribuir para que o São José siga firme na competição”, destacou.

O próximo desafio do time será nesta quarta-feira (25) contra o líder da competição, o Ituano, no Estádio Municipal Martins Pereira, às 20h. Jeferson espera um confronto equilibrado e reforça a importância de manter o foco.

“Sabemos que será um jogo difícil, contra um adversário qualificado. Precisamos manter a concentração e repetir o nível de atuação das últimas partidas. O grupo está confiante, mas com os pés no chão, porque queremos continuar somando pontos para alcançar nossos objetivos”, completou o volante.





AV Assessoria