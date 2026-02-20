João Fonseca leva virada, perde para peruano e cai nas oitavas de simples do Rio Open

(Foto: André Durão)

João Fonseca está eliminado da chave de simples do Rio Open. Na noite desta quinta-feira (19), em jogo atrasado por causa da chuva, o brasileiro perdeu de virada para o peruano Ignacio Buse. A partida das oitavas de final teve placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4, em 2h26min. Com o resultado, Fonseca, número 38 do mundo, perdeu a chance de chegar às quartas e igualar sua melhor campanha no ATP 500 carioca, alcançada em 2024. Buse, por sua vez, vai encarar o italiano Matteo Berrettini na próxima fase, nesta sexta (20). Ainda subirá no ranking mundial – veio ao Rio na 91ª posição.

– Foi uma partida muito dura. Sabemos o quão barulhento pode ser o público brasileiro, mas em um bom sentido. São torcedores apaixonados, e isso é muito positivo para o tênis. Também têm muitas expectativas com João. Estou certo de que terá um futuro brilhante e espero que ainda nos enfrentemos muitas vezes. Hoje foi para mim, mas amanhã poderá perfeitamente ser para ele. Fui melhor em algumas coisas aqui – disse Buse, após a vitória.

Cabeça de chave número três, Fonseca era o único brasileiro ainda vivo na chave de simples e não escondia o desejo de conquistar um título inédito para o tênis verde-amarelo no Rio Open. O jovem de 19 anos nasceu no Rio de Janeiro e jogou diante de amigos e familiares na Quadra Guga Kuerten, no Jockey Club. Ainda que tenha caído nas oitavas, João ao menos encerrou um jejum de vitórias.

Antes de estrear no Rio de Janeiro, Fonseca tinha perdido as primeiras duas partidas de 2026. Por causa de dores nas costas, desistiu de torneios no início da temporada. Sem ritmo, acabou superado nas estreias do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires – onde defendia o título. Assim, a vitória sobre Thiago Monteiro, na estreia no Rio Open, foi a primeira de João em simples no ano.

A eliminação na chave principal de simples não significa que João Fonseca esteja 100% fora do Rio Open. Ao lado do compatriota Marcelo Melo, o jovem avançou às semifinais de duplas do torneio. Voltará à quadra nesta sexta-feira (20), no último jogo da Quadra 1, contra os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner (que eliminaram os brasileiros Guto Miguel e Gustavo Heide).

Como foi Fonseca x Buse 🎾

O peruano deu trabalho no início do jogo. Com potência nos golpes de direita e se defendendo muito bem, Buse teve três break points logo nos dois primeiros games de saque de Fonseca. O brasileiro, porém, salvou as chances de quebra e manteve a partida equilibrada. Cada ponto de João era comemorado pela torcida presente na Quadra Guga Kuerten.

Aos poucos, Fonseca se sentiu mais confortável em quadra, principalmente nos games de serviço. Também teve chances de quebra e conseguiu confirmar uma delas na reta final do set, fazendo 6 a 5. Pôde, então, sacar para fechar a parcial, com sucesso: 7 a 5.

Apesar de estar atrás no placar, Buse não se abalou. Salvou três break points de Fonseca no primeiro game do segundo set. Depois, ainda conseguiu uma quebra e abriu 3 a 0, jogando melhor. A vantagem foi suficiente para o peruano garantir a vitória na parcial (6 a 3) e empatar a partida no Jockey Club Brasileiro.

Tornou-se necessário, então, um terceiro set, mas Fonseca não conseguiu mostrar um nível consistente de jogo. Abusou dos erros não forçados (mais de 40), esteve abaixo de Buse na maior parte do tempo e foi quebrado logo no segundo game de saque. Mais uma vez, o peruano construiu uma boa vantagem e soube administrá-la, salvando break points no caminho. Venceu a parcial por 6 a 4. Assim fechou a partida em 2 a 1, depois de 2h26min.

Com a queda de Fonseca, o Brasil seguirá sem um campeão de simples após 12 edições do Rio Open.

Globo Esporte