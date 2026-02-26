Juventus abre ingressos gratuitos e aposta na Javari lotada em duelo decisivo na Série A2





O Juventus terá um compromisso decisivo neste domingo, às 10h, na Rua Javari, pela 14ª rodada da fase de grupos da Série A2 do Campeonato Paulista. Diante do XV de Piracicaba, o Moleque Travesso aposta na força da torcida para seguir firme na briga por classificação. Como parte da mobilização, o clube anunciou a liberação de ingressos gratuitos para os mil primeiros torcedores que acessarem o site oficial e resgatarem entradas para o setor Arquibancada.

O cenário dentro de campo acompanha um momento de reorganização fora dele. Em seu início como SAF, o Juventus atingiu a marca de R$ 3 milhões em patrocínios, consolidando um dos principais pilares financeiros desta nova fase administrativa. Os acordos comerciais incluem exposição master na camisa de jogo e de treino, presença em backdrop de entrevistas, placas na Rua Javari, cotas de camisas oficiais, ingressos e ativações digitais nos canais do clube. A estratégia tem como foco valorizar os ativos da marca, ampliar a visibilidade institucional e fortalecer a experiência do torcedor, especialmente na Mooca, onde o clube mantém laços históricos e aposta na Javari como um programa cultural da cidade

Na Série A2, o Juventus aparece na nona colocação, com 17 pontos em 13 partidas, campanha marcada por quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A equipe marcou 17 gols e sofreu 19 até aqui. A proximidade na pontuação evidencia o equilíbrio da Série A2, que reúne 16 clubes em turno único, com os oito melhores avançando às quartas de final.

O adversário, XV de Piracicaba, faz campanha sólida e ocupa a terceira posição, com 26 pontos. O time piracicabano soma oito vitórias, dois empates e três derrotas, além de um dos melhores desempenhos ofensivos da competição. O confronto direto, portanto, representa não apenas mais uma rodada, mas um divisor de águas para as pretensões juventinas.

Com apenas três rodadas restantes após este fim de semana, cada ponto passa a ter peso decisivo na corrida por vaga no mata-mata. Dentro de casa e com incentivo extra vindo das arquibancadas, o Juventus tenta transformar a Javari em diferencial para seguir vivo na disputa pelo acesso à elite do futebol paulista.