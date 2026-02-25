Hot Beach realiza 1ª edição da Corrida Hot Beach CorraMais em Olímpia





No dia 15 de março de 2026, o Hot Beach Olímpia promove a primeira edição do corrida Hot Beach CorraMais, uma iniciativa realizada em parceria com a Assessoria de Corrida de Olímpia. O objetivo do evento é incentivar a prática esportiva, fortalecer a experiência dos clientes e promover a integração com a sociedade de Olímpia e região, além dos colaboradores do complexo. As inscrições ainda estão abertas pelo site oficial e seguem disponíveis até um dia antes da prova.

O percurso de 5 km terá largada e chegada no Terraço Hot Beach, espaço gastronômico do complexo, com início às 7 horas. A corrida é voltada para diferentes perfis de participantes, conforme regulamento disponível no site. O kit do atleta inclui camiseta oficial, número de peito, pulseira e Heineken 0.0, além de outros itens previstos pela organização.

A iniciativa reforça o posicionamento do Hot Beach Parques & Resorts como fomentador de esporte, lazer e bem-estar, ampliando sua atuação para além do entretenimento e consolidando sua conexão com a comunidade local.

O evento acontece logo após o lançamento da nova campanha institucional “Olímpia é Hot”, apresentada oficialmente no dia 2 de março, que reforça a energia, o dinamismo e o protagonismo turístico da cidade, valores que dialogam diretamente com o espírito da corrida. “Queremos incentivar o esporte e proporcionar uma experiência que envolva não apenas nossos hóspedes, mas também moradores da cidade e região. A corrida Hot Beach CorraMais, nasce com esse propósito de movimento, integração e qualidade de vida”, afirma Marcela Lacerda, head de marketing do Hot Beach.

A prova conta com capacidade para 500 participantes e já soma 300 inscritos. Haverá premiação em dinheiro e brindes para os vencedores, incluindo geral masculino e feminino, geral morador de Olímpia, e troféus para todas as categorias. As modalidades incluem corrida de 5 km, caminhada de 5 km e categoria Kids. Todos os inscritos ganham ingresso para curtir o Hot Beach com validade de 30 dias, tornando o evento uma oportunidade única de esporte, diversão e superação para corredores e caminhantes de todos os níveis.