Flamengo vence Franca com cesta a 20 segundos do fim e volta à vice-liderança do NBB

(Foto: Julliana Nascimento / CRF)

O Flamengo venceu o Franca por 91 a 89 na noite desta quinta-feira, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e voltou à vice-liderança do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/2026 porque o Pinheiros venceu o Paulistano na rodada. Foi a segunda vitória do Rubro-Negro em cima do rival na temporada regular do campeonato nacional. O jogo foi equilibrado e só foi definido nos segundos finais.

Com 28 pontos, Gui Deodato, do Flamengo, foi o cestinha da partida. Pelo lado do Franca, Georginho anotou um duplo-duplo com 20 pontos 11 assistências.

O Flamengo agora tem 22 vitórias em 27 partidas. O Franca conheceu a sexta derrota e tem 22 triunfos, também, mas em 28 partidas e é o terceiro colocado.

O Flamengo volta a jogar neste sábado, às 11h, em casa, contra o Bauru. Já o Franca segue no Rio de Janeiro e pega o Vasco no domingo, também às 11h.

O jogo

O jogo começou com um ligeiro domínio do Franca, comandado pela dupla Felício e Lucas Dias. Pelo lado do Flamengo, Shaq Jhonson e Gui Deodato eram os principais jogadores e ajudaram o time a se recuperar e assumir a liderança. Com bom jogo coletivo e Baralle bem na partida, o Flamengo abriu sete pontos de diferença, conseguindo anular os ataques francanos. Na última bola do período, Baralle fez uma bola de três e fechou a parcial em 30 a 22.

Na volta para o segundo período, o Flamengo, com bom aproveitamento do perímetro, fez uma corrida de 7 a 0 nos quatro primeiros minutos e ampliou a vantagem. O jogo francano seguiu desencaixado e o técnico Helinho Garcia parou a partida na metade do quarto, quando o Rubro-Negro vencia por 41 a 25. Na volta, no entanto, o que se viu foi o Flamengo seguindo dominante, com Gui Deodato se destacando. Franca esboçou uma reação com duas bolas de três seguidas nos segundos finais, mas os mandantes foram para os vestiários vencendo por 53 a 40.

Na volta do intervalo, Franca começou a reagir com bom jogo de Georginho e Lucas Dias, além de defesa forte, e chegou a derrubar a vantagem flamenguista para sete pontos nos quatro primeiros minutos, forçando o técnico Sergio Hernandez a pedir tempo.

A pausa fez o Franca parar a reação, mas logo ela foi retomada e o time de Helinho Garcia, embalado por Felício, Laterza e Rodríguez, foi encostando no placar, ficando quatro pontos atrás. O Flamengo chegou a esboçar uma reação, mas no minuto final, com uma enterrada de Georginho, o placar ficou empatado em 66 a 66. Georginho apareceu de novo em uma bola de três nos últimos segundos e Franca foi para o quarto final vencendo por 69 a 68.

No quarto final, total equilíbrio entre os times, que foram trocando cestas durante boa parte do período, com destaque para o Franca que, nos minutos finais, conseguiu desgarrar. No entanto, nos últimos segundos, Shaq Jhonson desarmou Georginho no garrafão e, na sequência, fez de três pontos para deixar o Flamengo à frente: 91 a 89, restando 20 segundos para o fim, resultado que se manteve após David Jackson arremessar no aro no estouro do relógio.

Parciais

1° quarto: Flamengo 30 x 22 Franca

2° quarto: Flamengo 23 x 18 Franca

3° quarto: Flamengo 15 x 29 Franca

4° quarto: Flamengo 23 x 20 Franca



