Melo e Zverev avançam para a semifinal no ATP 500 de Acapulco





Com mais uma vitória no match tie-break, jogando muito bem, com confiança, o mineiro Marcelo Melo e o o alemão Alexander Zverev garantiram a vaga na semifinal do ATP 500 de Acapulco, no México, disputado em quadra dura. Na madrugada desta sexta-feira (27), Melo e Zverev derrotaram, pelas quartas de final, o português Nuno Borges e o mexicano Miguel Reyes-Varela: 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10-4, em 1h10min.

Agora, o mineiro e o alemão buscam um lugar na final na noite desta sexta-feira, por volta das 23h30 (horário de Brasília), diante do espanhol Rafael Jodar e do mexicano Rodrigo Pacheco Mendez, que venceram o italiano Flavio Cobolli e o búlgaro Grigor Dimitrov por W/O.

"Mais um belo jogo aqui. Jogamos muito bem do começo ao fim. Teve só um game de distração no segundo set, mas a dupla é assim, você tem de estar ligado, senão acaba perdendo o set por causa de um game. Depois, jogamos muito bem o super tie-break, os pontos, sólidos, com confiança", afirmou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

"Foi muito bom mesmo. Estamos bem felizes. O Sascha também está feliz por poder fazer mais jogos aqui, jogando bem. E tomara que a gente consiga continuar assim para ir para a final", completou.

O jogo

Melo e Zverev saíram na frente no jogo: no oitavo game do primeiro set, quebraram para marcar 5/3 e, na sequência, vencer por 6/3. Os adversários empataram também com uma quebra no oitavo game e o placar de 6/3. No match tie-break, assim como na estreia, o mineiro e o alemão dominaram e fecharam em 10-4, para conquistar a sua segunda vitória no México.

Melo disputa o torneio em Acapulco pela 10ª vez, em busca do terceiro título: campeão em 2020, com o polonês Lukasz Kubot, e em 2015, com o croata Ivan Dodig.

