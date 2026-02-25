Treinar no calor pode ser ruim? Saiba como evitar lesões, queda de pressão e exaustão no verão





O verão traz energia e vontade de se movimentar. Caminhada, corrida, funcional, bike, treino ao ar livre… tudo parece fluir melhor com dias mais longos. Mas o calor também muda a forma como o corpo reage ao exercício e, se alguns cuidados não forem tomados, o treino pode virar mal-estar, queda de pressão ou até lesão.

Segundo o Dr. Armindo Matheus, diretor médico da Nova Saúde, o erro mais comum é ignorar que o corpo trabalha diferente em altas temperaturas. “No calor, o organismo precisa de mais esforço para se resfriar. Quando a pessoa mantém o mesmo ritmo do inverno, o risco de exaustão e lesões aumenta”, explica.

O que o calor faz com seu corpo durante o treino

Quando você se exercita, a temperatura corporal sobe e o suor entra em ação para ajudar no resfriamento. Em dias quentes e úmidos, esse mecanismo fica menos eficiente, acelerando a perda de líquidos e sais minerais.

“O coração passa a trabalhar mais rápido, a pressão pode oscilar e o cansaço aparece antes do esperado. Isso explica tontura, fraqueza e sensação de corpo pesado durante o treino”, diz o médico.

Lesões aparecem quando o corpo já está cansado

Apesar de os músculos ficarem mais aquecidos no verão, a fadiga surge mais rápido. Quando isso acontece, a execução dos movimentos piora e o risco de distensão, estiramento e quedas aumenta.

“Muita gente confunde esforço com limite. Dor, fraqueza e perda de rendimento são sinais de alerta, não de superação”, orienta o especialista.

Treino inteligente é treino adaptado ao calor

Para manter o exercício como aliado da saúde, o Dr. Armindo recomenda ajustes simples, mas essenciais. Treinar nos horários mais frescos, reduzir a intensidade nos dias mais quentes e respeitar pausas faz diferença no desempenho e na segurança.

“A hidratação não começa quando a sede aparece. Ela precisa fazer parte da rotina antes, durante e depois do treino”, reforça.

Queda de pressão e exaustão não são normais

Tontura, enjoo, visão turva, batimentos acelerados e fraqueza intensa indicam que o corpo está entrando em sobrecarga. Pessoas com pressão baixa, hipertensão, doenças cardiovasculares ou que estão retomando a atividade física devem redobrar a atenção.

“Nesses casos, insistir no treino pode ser perigoso. O ideal é parar, se hidratar e buscar orientação médica se os sintomas persistirem”, alerta.

Dá para treinar no verão, sim e com mais prazer

Com adaptações, o verão pode ser um ótimo aliado para manter o corpo em movimento. Ajustar expectativas, respeitar o ritmo do dia e ouvir os sinais do corpo tornam o treino mais eficiente e seguro.

“Exercício no verão não é sobre ir além do limite, é sobre treinar com consciência. Quando o cuidado vem primeiro, o resultado aparece”, finaliza o Dr. Armindo Matheus, diretor médico da Nova Saúde.