Com dois de Paulo Sérgio, Náutico vence o Santa Cruz e vai à final do Pernambucano

O Náutico bateu o Santa Cruz por 2 a 0, neste domingo, nos Aflitos, e avançou à final do Campeonato Pernambucano. Os gols do Timbu foram marcados pelo atacante Paulo Sérgio, que ainda desperdiçou uma penalidade. O Tricolor também perdeu um pênalti cobrado por William Jr e defendido por Gabriel Souza. Com a vitória, o Timbu fecha a semifinal com 3 a 0 no agregado. Agora, vai encarar o Sport na final.

Náutico e Sport se enfrentam na decisão do Estadual. Esta será a quinta final entre os rivais no atual formato do Pernambucano, vigente desde 2010. Eles se enfrentaram em finais em 2010, 2014, 2019, 2021 e 2024.

As finais estão marcadas para os dias 1º e 8 de março, na Ilha do Retiro e Aflitos, respectivamente. O Náutico decide em casa por ter a melhor campanha.

Foi um primeiro tempo movimentado nos Aflitos, embora as equipes tenham errado bastante. O Náutico começou em cima e tentando pressionar, mas não conseguiu abrir o placar no início. O Santa Cruz, por sua vez, foi se soltando aos poucos e teve boa chance com Vitinho, mas o camisa 18 simplesmente não chutou. O Timbu levou perigo em chutaço de Dodô defendido por Gabriel Souza, que fez pelo menos três defesas na etapa inicial. O goleiro tricolor, no entanto, não impediu que Paulo Sérgio, de pênalti, abrisse o placar para o Náutico no último lance do primeiro tempo. Após o gol alvirrubro, o árbitro encerrou a etapa inicial com o 1 a 0 no placar.

A etapa final começou muito movimentada. O Santa teve um pênalti a favor, mas William Jr. desperdiçou. Guruciega defendeu. Na sequência, a penalidade desperdiçada foi pelo Náutico. Paulo Sérgio mandou na trave. No entanto, não fez falta para o Timbu, já que o próprio camisa 9 alvirrubro marcou dez minutos depois. Com o 2 a 0 no placar, coube a equipe mandante administrar a vantagem e confirmar a vaga na decisão do estadual.

Globo Esporte