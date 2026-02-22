João Fonseca e Marcelo Melo arrancam virada e são campeões do Rio Open em estreia de dupla

(Foto: André Durão)

Em sua primeira final de duplas na carreira, João Fonseca conquistou mais um título inédito. Ao lado do experiente Marcelo Melo, agora dono de 41 troféus na ATP, o jovem de 19 anos foi campeão de duplas em casa. Os dois viram o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase confirmarem o primeiro set, mas, com uma reação imediata, a dupla de brasileiros venceu de virada por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 10 a 8) em 1 hora e 34 minutos de partida. Com casa cheia na Quadra Guga Kuerten, Fonseca e Melo trocaram elogios, se emocionaram e levantaram o troféu de campeões do Rio Open.

- Tenho nem palavras para descrever esse momento. Única coisa que vou falar de novo é o tanto que esse cara é especial (João Fonseca). Muita gente pega no pé dele, o que é uma injustiça. Vocês podem ver o que ele fez agora. Eu só acompanhei. Com 8 a 8 no super, o cara me dá um winner e depois me dá um ace. Mostra o tanto que a mentalidade dele é de campeão. Não tenho mais o que falar - comemorou Marcelo Melo.

Nos últimos três anos, o Brasil tem sido protagonista nas duplas do Rio Open. Após Rafa Matos alcançar o bicampeonato na edição passada, foi a vez de Marcelo Melo erguer mais um troféu no evento. Aos 42 anos, o mineiro voltou a celebrar na Quadra Central, desta vez ao lado da principal promessa do tênis brasileiro dos últimos tempos.

João Fonseca e Marcelo Melo começaram a parceria nesta edição do Rio Open, mas já apresentaram um entrosamento de quem joga junto há muito tempo. Com 23 anos a menos, o jovem tenista se encaixou bem no estilo de jogo do companheiro, e os dois mostraram comprometimento para conseguir viradas nos momentos mais importantes da partida. Depois de vencerem a semifinal no "Match Tie-break", o jogo foi novamente para os últimos 10 pontos na decisão do evento.

Depois de empatarem tudo em 1 set a 1, as duplas se prepararam novamente para o tie-break final. Quem fizesse 10 pontos primeiro, era campeão do torneio. A disputa começou equilibrada, sem grandes vantagens para qualquer lado, mas os brasileiros levantaram a torcida nos últimos momentos e conquistaram o título do ATP 500 carioca ao abrir 10 a 8.

Em 2024, Rafa Matos conquistou o primeiro título para o Brasil ao lado do colombiano Nicolás Barrientos. No ano seguinte, contou com a parceria de Marcelo Melo. Os dois se consagraram campeões ao baterem os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar. Nesta edição do Rio Open, Marcelo resolveu aceitar o convite do jovem talento do tênis brasileiro. Se não bastasse o sucesso da parceria e a conquista do troféu, ainda receberam das mãos do ex-número 1 do mundo Andre Agassi.

João jogava sua primeira final de duplas; Marcelo Melo tentava o 41º título da carreira. Enquanto um está nos primeiros anos de carreira, o outro já tem mais de 20 anos no circuito profissional. Mesmo com 23 anos de diferença, os dois tenistas mostraram entrosamento em quadra durante todo o Rio Open e chegaram à final depois de vencer uma partida equilibrada na semifinal. Na decisão, João Fonseca começou com a vantagem do saque. Os brasileiros confirmaram o primeiro serviço, mas sofreram a quebra no terceiro game. Com 2/1, os adversários abriram a partida na frente do placar.

No game seguinte, João e Marcelo empataram em 40 iguais. O saque chegou na esquerda do tenista de 19 anos, que acertou uma pancada em cima do voleador e conquistou o ponto. Com 2/2, o jogo voltou a ficar equilibrado no placar. Com mais um game para cada, veio outra quebra a favor dos adversários em seguida. Frantzen e Haase abriram 5/3 e ficaram perto de fechar o primeiro set. Não demorou muito para a dupla cravar 6/4.

A partir do segundo set, o rumo da partida mudou. Fonseca e Melo dominaram o segundo set e fecharam tudo por 6/3. A decisão do torneio ficou para o match tie-break, últimos 10 pontos que definiriam quem levantaria o troféu desta temporada no Rio de Janeiro. Com 9 a 8, o jogo estava nas mãos de João. Com um saque aberto matador, o brasileiro fez um ace e levou a torcida à loucura na Quadra Central do Rio Open.

Globo Esporte