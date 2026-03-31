Anac libera aeroporto, e Mirassol cumpre último requisito para disputar a Libertadores

(Foto: Patrícia Lanini / ASP)

A pouco mais de uma semana da estreia, o Mirassol cumpriu o último requisito para poder jogar a Libertadores com a internacionalização do aeroporto de São José do Rio Preto.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou ontem uma portaria autorizando o aeroporto Professor Eriberto Manoel Reino a operar voos internacionais não regulares entre os dias 3 de abril e 28 de maio.

A medida tem caráter excepcional e é destinada ao transporte de delegações envolvidas em competições organizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol, como a Libertadores e a Copa Sul-Americana.

Com a autorização, o terminal de São José do Rio Preto, que fica a apenas 15 quilômetros de Mirassol, passa a receber e despachar voos internacionais sob regime especial, mediante agendamento prévio e com atuação de órgãos como Receita Federal, Polícia Federal e Anvisa.

A autorização será temporária, apenas para voos fretados exclusivos para a competição. Eles acontecerão de madrugada para não ter choque com a operação normal do aeroporto, que recebeu 925.937 passageiros em 2025. O número, 20% maior que o ano anterior, faz do terminal o segundo mais movimentado do interior do estado de São Paulo, perdendo apenas para Viracopos, em Campinas.

A liberação acontece oito dias antes da estreia do Mirassol, marcada para o dia 8 de abril, contra o Lanús-ARG, no Maião, e garante a estrutura necessária para a chegada das equipes estrangeiras à região.

O primeiro compromisso fora do país, será contra a LDU Quito no Equador, no dia 14 de Abril. Também figura no grupo do Leão o Always Ready, da Bolívia.

Outro requisito cumprido pelo clube para poder disputar a competição continental foi a criação de uma equipe feminina, que disputará a elite do Paulistão nesta temporada.

Globo Esporte