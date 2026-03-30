Filipe Toledo inicia temporada da WSL focado no tricampeonato mundial

(Foto: Andrew Shield/WSL)





Filipe Toledo está pronto para a temporada da World Surf League (WSL). Bicampeão do mundo, com títulos conquistados em 2022 e 2023, o brasileiro inicia o ano determinado a brigar pelo tricampeonato mundial. Após um grande hiato no circuito, a nova temporada começa no dia 31 de março, marcando o retorno das competições com mudanças importantes no formato.

A abertura do ano será em Bells Beach, na Austrália, entre os dias 31 de março e 11 de abril — etapa em que Filipe já mostrou sua força ao conquistar o título em 2022. Logo na estreia, o brasileiro já tem desafio definido: enfrentará o havaiano Eli Hanneman em sua primeira bateria. Motivado e confiante, Filipe chega após um período de treinos intensos e ajustes físicos e mentais. “Estou muito motivado para essa temporada. Tive um tempo importante para me preparar, ajustar detalhes e voltar ainda mais forte. Sei que vai ser um ano desafiador, mas estou focado em fazer o meu melhor desde o início e brigar pelo título”, afirma.

O Circuito Mundial de 2026 terá um novo formato, com 12 etapas no total: nove eventos na temporada regular, seguidos por dois de pós-temporada e uma grande final em Pipeline, no Havaí. Nos nove primeiros eventos, competem 36 surfistas no masculino e 24 no feminino, enquanto a disputa pelo título afunila na reta final, reunindo apenas os 24 melhores homens e 16 mulheres na pós-temporada.

A etapa decisiva, o tradicional Pipe Masters, ganha ainda mais relevância neste novo modelo ao distribuir 15.000 pontos — 50% a mais do que uma etapa regular — aumentando o peso do desempenho na reta final da temporada. Além disso, mudanças como a entrada da etapa de Raglan, na Nova Zelândia, no lugar de Jeffreys Bay, e a retirada do round eliminatório tornam a competição ainda mais exigente desde as primeiras baterias. “O nível do Tour está muito alto, e com esse formato, cada bateria passa a ter ainda mais importância. A consistência vai ser fundamental ao longo do ano, e estou pronto para competir no mais alto nível”, completa Filipe.

Ao longo da temporada, o circuito passará por alguns dos principais picos do surfe mundial, com etapas na Austrália, América Central, Brasil, Taiti e Fiji, além das fases decisivas em Abu Dhabi, Portugal e o encerramento em Pipeline. Com experiência, confiança e histórico vencedor, Filipe Toledo inicia mais um capítulo na elite mundial focado em manter a regularidade e chegar forte na disputa pelo título — com o tricampeonato como grande objetivo.