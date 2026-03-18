Betnacional assume o posto de patrocinadora máster do Athletic

(Foto: Divulgação Athletic)





A Betnacional, a Bet dos Brasileiros e uma das maiores plataformas de apostas esportivas do país, anuncia que fechou contrato para ser a nova patrocinadora máster do Athletic Club, equipe de São João del-Rei, em Minas Gerais. O acordo é de um ano de duração e prevê a presença da marca no espaço principal da camisa do clube mineiro, que disputa pela segunda vez em sua história a Série B do Campeonato Brasileiro, reforçando o momento de crescimento e consolidação do projeto esportivo da SAF do Athletic no cenário nacional.

A parceria marca a chegada da Betnacional ao clube mineiro em um momento histórico para a instituição. O Athletic viveu rápida ascensão no futebol mineiro nos últimos anos, chegando à elite estadual em 2020 e conquistando títulos como o Troféu do Interior, em 2022, e a Recopa Mineira, em 2023. Em âmbito nacional, em 2024, o clube foi vice-campeão da Série C e conquistou o acesso histórico à Série B.

O acordo também reforça a estratégia da Betnacional de ampliar sua presença no futebol nacional por meio de parcerias com clubes que apresentam projetos estruturados, gestão moderna e forte conexão com suas torcidas. A empresa segue investindo no desenvolvimento do esporte brasileiro e na valorização de iniciativas que fortalecem o futebol em diferentes regiões do país.

Para Jorge Peixoto, Head de Patrocínios da Betnacional, a parceria representa mais um passo importante na estratégia da empresa dentro do futebol brasileiro.

“Estamos muito felizes em anunciar o Athletic como o mais novo clube patrocinado pela Betnacional. O Athletic é um exemplo de gestão moderna e de crescimento consistente dentro do futebol brasileiro e em Minas Gerais. Enxergamos grande potencial nessa parceria, nosso objetivo é caminhar ao lado do clube nesse momento importante de consolidação em competições nacionais e fortalecer ainda mais a conexão da marca com os torcedores”, afirma Jorge Peixoto.

Thales Soares, presidente da SAF do Athletic Club também comentou a parceria entre a casa de apostas e o clube mineiro. “É motivo de grande satisfação para o Athletic contar com a Betnacional como nossa patrocinadora máster neste momento tão importante da história do clube. Estamos vivendo um período de crescimento no cenário nacional, e ter ao nosso lado uma marca forte, de nível nacional, que acredita no potencial do projeto do Athletic e do futebol brasileiro, reforça ainda mais nossa confiança para seguirmos evoluindo dentro e fora de campo”

Além da exposição da marca no uniforme, a parceria prevê ações de ativação ao longo da temporada, iniciativas voltadas ao engajamento da torcida e projetos de marca que aproximem ainda mais a Betnacional de seus torcedores.

Com a Bet dos Brasileiros ao seu lado, o Athletic se prepara para mais uma temporada na série B do Campeonato Brasileiro, competição que reúne alguns dos clubes mais tradicionais do país. Representando a histórica cidade de São João del-Rei, o clube busca consolidar sua presença no cenário nacional e seguir escrevendo capítulos importantes em sua trajetória recente de ascensão no futebol brasileiro.

Estreia no ‘clássico Betnacional’

A primeira partida com o patrocínio da Betnacional na camisa do ‘Esquadrão de Aço’ será pela quarta fase da Copa do Brasil 2026, nesta terça-feira (17), contra o Sport, clube também patrocinado pela casa de apostas. O jogo acontecerá na Ilha do Retiro, às 21h30 (horário de Brasília), e quem vencer passa para a quinta fase, que integra os clubes da primeira divisão nacional, o campeão da Série B e o vencedor da Série C de 2025.

Até o momento, no mata-mata da Copa do Brasil, o clube mineiro passou nos pênaltis por 6 a 5 após o empate em 1 a 1 (gol de Belezi) no tempo normal contra o Rio Branco, do Espírito Santo, na segunda fase do torneio, e venceu o Ypiranga de Erechim por 2 a 0 (gols de David Braga e Ronaldo Tavares) na terceira fase.

Disputa da Série B a partir de sábado

Pelo segundo ano consecutivo, o Athletic inicia neste domingo (22), às 18h (horário de Brasília), sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira partida no torneio será contra a Ponte Preta, campeã da Série C em 2025, na Arena Sicredi, casa do clube mineiro. Na semana seguinte, pela segunda rodada, o time do interior de Minas visita o Criciúma, jogando no Heriberto Hulse na quarta-feira (01), às 21h30 (horário de Brasília).