Libertadores 2026: veja como ficaram os grupos após sorteio

A Conmebol realizou na noite desta quinta-feira, em Luque, no Paraguai, o sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2026. O Brasil terá seis times nesta fase: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. A final será disputada em Montevidéu, no Uruguai.

Veja os grupos da Libertadores 2025:

Grupo A

Flamengo

Estudiantes (Argentina)

Cusco (Peru)

Independiente Medellín (Colômbia)


Grupo B

Nacional (Uruguai)

Universitario (Peru)

Coquimbo Unido (Chile)

Deportes Tolima (Colombia)


Grupo C

Fluminense

Bolívar (Bolívia)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Independiente Rivadavia (Argentina)


Grupo D

Boca Juniors (Argentina)

Cruzeiro

Universidad Católica (Chile)

Barcelona (Equador)


Grupo E

Peñarol (Uruguai)

Corinthians

Santa Fé (Colômbia)

Platense (Argentina)


Grupo F

Palmeiras

Cerro Porteño (Paraguai)

Junior Barranquilla (Colômbia)

Sporting Cristal (Peru)


Grupo G

LDU (Equador)

Lanús (Argentina)

Always Ready (Bolívia)

Mirassol


Grupo H

Independiente del Valle (Equador)

Libertad (Paraguai)

Rosario Central (Argentina)

Universidad Central (Venezuela)


Datas importantes:

1ª rodada: 7 a 9 de abril

2ª rodada: 14 a 16 de abril

3ª rodada: 28 a 30 de abril

4ª rodada: 5 a 7 de maio

5ª rodada: 19 a 21 de maio

6ª rodada: 26 a 28 de maio

Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto

Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto

Quartas (ida): 8 a 10 de setembro

Quartas (volta): 15 a 17 de setembro

Semifinais (ida): 13 a 14 de outubro

Semifinais (volta): 20 a 21 de outubro

Final: 28 de novembro


