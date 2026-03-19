Libertadores 2026: veja como ficaram os grupos após sorteio

A Conmebol realizou na noite desta quinta-feira, em Luque, no Paraguai, o sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2026. O Brasil terá seis times nesta fase: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. A final será disputada em Montevidéu, no Uruguai.
Veja os grupos da Libertadores 2025:
Grupo A
Flamengo
Estudiantes (Argentina)
Cusco (Peru)
Independiente Medellín (Colômbia)
Grupo B
Nacional (Uruguai)
Universitario (Peru)
Coquimbo Unido (Chile)
Deportes Tolima (Colombia)
Grupo C
Fluminense
Bolívar (Bolívia)
Deportivo La Guaira (Venezuela)
Independiente Rivadavia (Argentina)
Grupo D
Boca Juniors (Argentina)
Cruzeiro
Universidad Católica (Chile)
Barcelona (Equador)
Grupo E
Peñarol (Uruguai)
Corinthians
Santa Fé (Colômbia)
Platense (Argentina)
Grupo F
Palmeiras
Cerro Porteño (Paraguai)
Junior Barranquilla (Colômbia)
Sporting Cristal (Peru)
Grupo G
LDU (Equador)
Lanús (Argentina)
Always Ready (Bolívia)
Mirassol
Grupo H
Independiente del Valle (Equador)
Libertad (Paraguai)
Rosario Central (Argentina)
Universidad Central (Venezuela)
Datas importantes:
1ª rodada: 7 a 9 de abril
2ª rodada: 14 a 16 de abril
3ª rodada: 28 a 30 de abril
4ª rodada: 5 a 7 de maio
5ª rodada: 19 a 21 de maio
6ª rodada: 26 a 28 de maio
Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto
Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto
Quartas (ida): 8 a 10 de setembro
Quartas (volta): 15 a 17 de setembro
Semifinais (ida): 13 a 14 de outubro
Semifinais (volta): 20 a 21 de outubro
Final: 28 de novembro