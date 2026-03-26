Memphis é denunciado no STJD por uso de celular em Corinthians x Flamengo e pode pegar gancho

Memphis Depay foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo uso de celular no banco de reservas durante o empate entre Corinthians e Flamengo por 1 a 1, no último domingo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante pode ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada".

A pena do camisa 10 do Timão, caso aplicada, varia de um a seis jogos de suspensão e multa em valor proporcional.

"Soma-se, ainda, o fator exemplaridade: a conduta de um atleta de alto perfil tem forte capacidade de influenciar comportamentos, podendo normalizar o uso de dispositivos eletrônicos no banco de reservas, o que fragilizaria o controle disciplinar, abriria espaço para comunicações indevidas e criaria dificuldades adicionais à arbitragem e aos organizadores na fiscalização das regras", escreveu a procuradoria do STJD, em documento ao qual o ge teve acesso.

Memphis utilizou o celular no banco de reservas no último domingo e, de forma imediata, acabou repreendido pela comissão técnica do clube.

O holandês foi substituído ainda aos 22 minutos do primeiro tempo da partida contra o Flamengo, com dores na coxa direita.

Após tomar banho, Memphis voltou para o campo na etapa final, quando foi flagrado mexendo no aparelho eletrônico. Ele se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais logo após a partida.

– Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão – comentou Memphis.

– Também estou chateado com o resultado do jogo. Continuaremos trabalhando por dias melhores. Até logo! – acrescentou.

Cortado dos amistoso de sua seleção durante a Data Fifa, Memphis viajou para a Holanda na noite da última segunda-feira e já iniciou o tratamento para a sua lesão muscular de grau 2 na coxa direita. O atacante deve desfalcar a equipe por pelo menos quatro semanas.

Outras denúncias no Corinthians:

Leonardo Carnevale, gerente de Marcas e Negócios do Corinthians, e Mauro da Silva, observador técnico da equipe profissional, também foram denunciados ao STJD.

Enquadrados no artigo 243 do CBJD, ou, alternativamente, no artigo 258, ambos podem receber multa, que varia de R$ 100 a R$ 100 mil, além de suspensão de uma a seis partidas.

Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou que funcionários do clube foram até a porta do vestiário da arbitragem e protestaram: “Sempre contra a gente, safado, tá de sacanagem”.

Globo Esporte