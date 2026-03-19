Lupo Sport triplica aposta nas ruas e leva o Corre Lupo Sport para 15 cidades em 2026

(Foto: Divulgação/ Lupo Sport)





Em dois anos, o Corre Lupo Sport passou de projeto piloto a circuito nacional. E agora a marca anuncia para 2026 a realização de 15 etapas espalhadas por todas as regiões do Brasil, com projeção de mais de 15 mil participantes, mais que o dobro do público registrado na edição anterior.

O crescimento não é por acaso. O Brasil vive um boom do esporte de rua com o mercado de corridas registrando alta de 85% em 2025, segundo levantamento da ABRACEO, e deve crescer mais 30% em 2026. Para a Lupo Sport, isso representa a confirmação de que a aposta no circuito, iniciado em 2024, na cidade sede da marca, Araraquara, estava certa desde o começo.

Das seis etapas realizadas no ano passado, que reuniram cerca de 6 mil corredores, muitas esgotaram inscrições antes do prazo e a marca entendeu que era hora de ir além.

O calendário 2026 do Corre Lupo Sport confirma etapas em Ji - Paraná (RO), Fortaleza (CE), Recife (PE), São Luís (MA), Florianópolis (SC), Teresina (PI), Ribeirão Preto (SP), Jundiaí (SP), São José do Rio Preto (SP) e Boa Vista (RO), além do retorno a praças onde o circuito já fincou bandeira: Manaus (AM), Londrina (PR), Goiânia (GO), Araraquara (SP) e Cacoal (RO). As provas acontecem entre março e dezembro, com percursos de 5 km e 10 km, e esperam receber entre 800 e 2.000 participantes por cidade.

“O circuito nasceu com o propósito de criar uma conexão genuína com a comunidade corredora e fortalecer a presença da Lupo Sport no território onde o esporte acontece. A expansão para 15 cidades reflete não apenas o sucesso das edições anteriores, mas também a crescente demanda de franqueados e consumidores por experiências que vão além do produto e promovem um estilo de vida ativo”, afirma Roberta Lopes, Gerente de Produto e Marketing da Lupo Sport.

Além da chegada

Um dos fatores que distinguem o Corre Lupo Sport é o que acontece depois que os corredores cruzam a linha de chegada. Cada etapa inclui ativações de marca, música ao vivo, DJs e experiências interativas nas arenas pós-prova, transformando a corrida em ponto de encontro e celebração de um estilo de vida mais saudável.

"A corrida de rua representa hoje um movimento cultural que une saúde, bem-estar e comunidade", diz Roberta. "Nosso objetivo é oferecer eventos acessíveis e inclusivos, que acolham desde iniciantes até corredores mais experientes."

A expansão também reflete um movimento interno, os franqueados da marca passaram a demandar a realização das provas em suas cidades como forma de fortalecer vínculos locais, o que se tornou um termômetro de que o circuito vai além do marketing e virou ferramenta de negócio.

“O circuito tem sido muito bem recebido pelas comunidades locais. Observamos um crescimento consistente na procura e um forte engajamento dos participantes, o que nos permitiu ampliar o número de vagas e expandir para novas cidades”, explica Sandra Helena Rocha, Coordenadora de Eventos da Lupo Sport.

As inscrições e o calendário completo das etapas estão disponíveis no site oficial da Lupo Sport.